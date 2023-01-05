今年工商舖成交 料升三成至5800宗

鋑聯控股行政總裁（工商舖）盧展豪表示，去年工商舖成交量下挫，連同逾1億元公司轉讓成交在內，2022年工商舖成交量、金額分別錄4490宗及837.2億元，按年皆大跌約35.9%。

不過，受惠2022年低基數效應，加上本港持續放寬防疫措施、港府逐步解除出入境限制，復常在望，2023年工商舖市况有望見底回升，成交量料達5800宗，按年增加約三成，當中以寫字樓、商舖交投升幅更顯著。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥稱，去年全年商廈成交量797宗，按年跌約41.2%；成交金額同錄跌幅，按年跌約43.5%，僅錄218.8億元，指標甲級商廈、乙級商廈售價，按年分別挫4.1%及4.0%，中環甲級商廈售價更按年跌8.9%。

料甲廈需求升 空置樓面降

同時，截至去年12月底，中環甲級商廈空置率8.3%，東九龍更錄16.8%，拖累整體甲級商廈空置率升至10.3%；他預期，甲級商廈長遠供應量於2024年至2025年回落，隨着經濟復常，相信內地及海外企業再次來港，帶動需求回升。

美聯旺舖董事梁國文指出，2022年舖位買賣共錄1182宗、涉成交金額233.4億元，按年分別跌34.9%、40.8%，而2022年第3季四大核心區街舖空置率升至11.2%。

核心區商舖租售價料升10%至15%

不過，港府取消多項防疫措施，預計訪港旅客將增加，市場上的吉舖會逐步被消化，預料核心區商舖的租、售價格，可望按年升10%至15%，民生區舖位的租、售價格料按年升5%至10%。