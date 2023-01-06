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兩市區豪宅開齋 單日吸金近億

【明報專訊】踏入2023年1月，新盤市場接連錄得大額成交，兩個市區豪宅昨日同錄「開齋」成交，涉成交金額近1億元。華懋港島西半山現樓項目大學閣，招標售出1座2樓A室，實用1584方呎、3房3套間隔，成交價6368萬元（連1個車位）、實呎4.02萬元；大學閣自2021年10月推售以來已累沽17伙單位，套現約14億元。

大學閣3房6368萬沽 呎價4萬

萊蒙國際（3688）與俊和合作、同樣已屆現樓的九龍窩打老道128 WATERLOO，招標售出5樓H室，實用1258方呎4房雙套間隔，成交價2950萬元、實呎2.34萬元；項目累售45伙，佔全盤110伙約四成，連車位銷售，累計套現逾10億元。項目加推11樓H室、12樓H室招標，招標期1月9日至6月30日。

128 WATERLOO 4房招標售2950萬

中小型單位成交方面，恒地（0012）旗下樓花期約半年的粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna（項目第3期），售出E座1樓22室，實用301方呎1房連衣帽間間隔，成交價417.84萬元，實呎1.38萬元。

另外，信置（0083）牽頭、樓花期約兩年的元朗錦上路站柏瓏II，相隔5個月再錄一手成交，兼為今年「開齋」成交，售出第10座12樓A3室，實用758方呎3房1套間隔，成交價1462.8萬元，實呎1.92萬元；市場消息稱，買家的家人早於去年購入柏瓏單位，最近剛由歐洲回流香港即入市。

柏瓏II相隔5個月再錄一手成交

香港及內地將於周日（8日）首階段通關之際，即日起至周日一連3天，3個新界盤有近140伙登場；當中ONE INNOVALE-Cabanna，周日新一輪賣113伙，數量佔最多；其次為新地（0016）元朗錦田PARK YOHO Bologna，明日新一輪賣15伙。

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