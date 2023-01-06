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紀寶近1.2億購干諾道西舖位

【明報專訊】本港與內地恢復通關效應帶動下，部分投資者搶閘上月入市；資深投資者紀寶及相關人士，2022年12月以約1.17億元，向裕泰興羅氏家族購入西環干諾道西昌寧大廈地舖連一樓。另「麻雀館大王」石鑑輝家族亦以約1.18億元購入油麻地一個地盤，賣家同為裕泰興羅氏家族。

資料顯示，上述昌寧大廈位於西營盤干諾道西162至164號，毗鄰中聯辦總部；是次成交物業包括地下1至6號舖及一樓A、B室，總面積約1.23萬方呎，上月以1.17億元售出，呎價約9512元，買家以Merit Fancy Limited作登記，董事包括紀明寶（即紀寶原名）及葛亞娃。

原業主裕泰興羅氏家族帳賺兩倍

上述物業原業主為裕泰興羅氏家族，於2003至2008年期間以共約3716萬元購入，帳面賺7984萬元或2.1倍。

同由裕泰興羅氏家族持有的油麻地廟街179至183號地盤，上月以約1.18億元售出，該地盤面積約1931方呎，最高可建樓面約1.74萬方呎、每方呎樓面價約6782元，買家以Redcity Company Limited作登記，董事包括石鑑輝家族成員石炳祥等；原業主2008至2020年以約6606萬元購入，帳面賺5194萬元或79%。

「麻雀館大王」家族1.18億購廟街地盤

另樂風集團表示，近月分別為其兩個位於佐敦、尖沙嘴的商業重建項目，購入最後一個單位，統一全數業權，意味毋須進行強拍。

上述項目為尖沙嘴漢口道31至37號，地盤面積約9650方呎，伙拍加拿大及英國基金進行重建；佐敦項目位於南京街11至21號，地盤面積共約7250方呎。兩項目將提供合共逾20萬方呎甲級商業樓面。

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