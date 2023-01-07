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去年2.6萬伙樓花申預售 20年最多 鷹君何文田站2期涉990伙 上月入紙成焦點

【明報專訊】雖然受多項負面因素影響，2022年本港樓市下滑，惟發展商未有減慢為旗下新盤申請預售樓花的步伐。綜合地政總署資料顯示，署方於2022年全年收到的預售樓花同意書新申請，涉26,370個單位，創2002年錄逾4.2萬伙後，20年來最多。業界分析指出，發展商淡市下仍積極申請預售，令未來推盤部署更添彈性，相信本港和內地通關後，發展商今年推盤意欲重趨積極。

明報記者 林尚民

據地政總署資料顯示，署方去年共錄得26,370伙預售樓花同意書申請，除較2021年全年的20,787伙，高約27%外，更創2002年錄得42,180伙申請後，20年最高紀錄（見圖），亦是連續3年上升。

上月6項目申預售涉1513伙

至於2022年12月新申請預售的6個項目，涉1513個單位（見表），按月減少1406伙或48%；上月新申請中，最矚目的是鷹君（0041）、港鐵（0066）何文田站第2A、2B期，前者涉418伙，預計2024年12月落成，樓花期約24個月；後者涉572伙，預計2025年1月落成，樓花期約25個月；即兩期合共涉990伙單位。

另外，老牌發展商華懋，亦有兩個項目新申請預售，包括與市建局合作的長沙灣東京街項目，提供198伙，預計2025年6月落成，樓花期約30個月；同系西貢蠔涌項目則提供40伙，預計落成時間為2024年9月，樓花期21個月。

港島南岸4期料快登場

至於上月批出預售的兩個樓盤涉524個單位；包括太古地產（1972）、信置（0083）及嘉里（0683）合作的黃竹坑港島南岸第4B期，提供368伙，預計2025年5月落成，樓花期約29個月；而港島南岸第4A期提供432伙，亦於去年11月獲批預售樓花。

另麗展（0488）和市建局合作的觀塘恒安街BAL RESIDENCE，涉156伙，亦於上月獲批預售樓花；項目預計於2024年3月落成，樓花期約15個月。上述兩個獲批預售市區新盤，估計均即將推出市場。

分析：通關效應 發展商重拾推盤意欲

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，過去一年疫情反覆，樓市受打擊，惟發展商仍積極為旗下項目申請預售，目的是希望未來部署推盤時，更添彈性，另相信通關在即，發展商今年重拾推盤意欲。劉續稱，目前已批出預售樓花、但尚未發售的新盤單位，總數升至近12,500伙高水平，較2021年底升逾3.7倍，由於獲批預售樓花但未售單位眾多，相信發展商將優先推售此批單位。另外，截至去年12月底，滾存待批預售樓花升至21,568伙，按月增加約5%，創近7個月新高。

[香港地產]

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