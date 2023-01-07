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赤柱環角道豪宅地僅收4標書

【明報專訊】作為2023年首幅截標住宅官地、赤柱環角道豪宅地，原本有力問鼎百億地王寶座，但截標前因應樓市下調，及多幅地皮低價售出，估值遭下調，最高僅約85億元；項目昨日截標共接獲4份標書，市場反應一般。業界預計，由於項目投資額高，故入標者主要為大型發展商及財團，估計出價亦偏審慎。

入標財團全屬「本地薑」

地政總署公布，上述環角道地皮昨日截標，共收4份標書；綜合現場所見及市場消息，入標者全屬「本地薑」，其中新地（0016）、長實（1113）及嘉華（0173）以獨資形式入標，信置（0083）則伙拍鷹君（0041）合組財團入標。

出價或偏審慎 估值最高85億

嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，地皮位於港島南區，比較罕有而且規模大，所以參與競投。她續指，本港和內地通關在即，相信未來樓市及各方面都會向好。

上述環角道地皮位於馬坑邨以南，地盤面積25.7萬方呎，指定作「私人住宅」用途，最高樓面約48萬方呎，屬區內逾20年最大型地皮，預計可建650個單位。綜合市場估計，地皮最新估值介乎52.83億至85億元，預計每方呎樓面地價由1.1萬至1.8萬元。

美聯測量師行董事林子彬表示，項目發展規模之大，為南區近期罕見，投資及發展潛力優厚，惟投資金額高，是次主要獲大型發展商及財團參與入標競投，入標數量反應屬一般，估計出價亦偏審慎。

若以每方呎樓面價約1.4萬元計算，估值約67.23億元。林估計，料項目以混合式發展豪宅，以分層單位為主，景觀較佳的東南方有機會興建洋房或特色戶。

長實申強拍沙宣道項目遭駁回

此外，長實2019年入紙申請強拍的薄扶林沙宣道29號項目，最終被土地審裁處駁回申請；最新文件顯示，土地審裁處認為項目於1981年落成，至少尚有9年才完結其建築壽命，而且該項目的管理及雷電保護系統，可透過小量成本改善，結構亦非陳舊，故決定駁回申請。

[香港地產]

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