moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

施永青2500萬再沽新港中心單位 賣低2%

【明報專訊】受疫情影響，寫字樓市道大不如前，有地產界「紅人」先後沽貨；其中中原集團創辦人施永青繼11月底後，上月底再以2500萬元售出尖沙嘴新港中心一單位，呎價較11月底售出單位再低2%。

資料顯示，施永青旗下施永青基金，上月底以2500萬元，售出尖沙嘴新港中心1座17樓05B室，面積約2047方呎，折合呎價約12,213元；施永青基金於2010年3月以約1801萬元購入，持貨近13年，帳面賺699萬元或39%。

兩度減磅 料套4375萬

翻查資料，施永青基金11月底曾以1875萬元、呎價約1.25萬元售出的同層03室，即今次售出單位呎價較11月底再低2%；施永青早前指，寫字樓收租回報低，寧出售物業轉為定期存款，而在短短一個多月內，該基金連售兩個新港中心單位，套現約4375萬元。

另第一太平戴維斯最新發表的2022年第四季香港寫字樓租賃市場報告指，季內本港甲級寫字樓租金進一步下跌，各區跌幅介乎1.5%至3.5%，拖累2022年全年租金下跌7.6%，較2019年高位回落多達30%，空置樓面則急增至660萬方呎，空置率亦由2021年年底的9.9%按年上升至10.4%。

另去年落成的380萬平方呎甲級寫字樓淨樓面，至今僅約19%獲預先承租；該行認為，雖然通關在即有助帶動商機，惟本年空置樓面面積甚巨，在好淡因素爭持下，預計今年甲級寫字樓租金仍續跌10%。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款