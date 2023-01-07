CCL連升兩周 7個月首見

中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，樓價有尋底迹象，展望新春後CCL尋底成功，樓價短期內有望回穩。至於1月5日政府宣布落實與內地通關第一階段於1月8日起實施，對樓價的影響，將於2月上旬CCL開始反映。

反映大型屋苑樓價的CCL Mass報157.12點，按周升0.52%，連升2周共0.83%；CCL（中小型單位）報155.38點，按周升0.41%，連升2周共0.66%，惟CCL（大型單位）報166.20點，按周跌0.28%，處於2018年2月水平。

名城1148萬沽 1個月回升一成

交投方面，美聯助理聯席董事羅航星稱，大圍名城3期3座北翼低層A室，實用688方呎3房連套戶，以1147.8萬元售出，實呎1.66萬元，同座、同面積中層A室去年底以1032萬元售出，即新成交價較1個月前同類型、樓層較高單位貴11%；原業主2012年以約667萬元一手購入，帳面賺逾480萬元或72%。

美聯聯席區域經理湯少建指，天水圍嘉湖山莊景湖居14座中層E室，實用446方呎2房戶，原業主放售單位2小時獲區內客睇樓，雙方議價僅5萬元，即以435萬元成交，實呎9753元；原業主1996年以126.5萬元購入，帳面賺308.5萬元或2.4倍。

[香港地產]