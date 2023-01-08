呂麗君沽壹環特色戶予大劉 帳蝕17%

成交價4000萬 劉鑾雄首置身分接貨

資料顯示，大劉在上月下旬以個人名義購入壹環頂層連天台單位，實用面積1363方呎，4房連套房及士多房間隔，內置樓梯直上724方呎天台，成交價4000萬元，實呎29,347元。據悉，大劉是首置名義入市，即只需支付樓價4.25％作印花稅，即約170萬元。

大劉表示，是次購買壹環特式單位，以個人名義買入，雖然首次置業名額珍貴，但由於時間倉卒，最後決定以私人名義購買該物業。假若日後再購買新物業時才考慮如何處置壹環物業，或會將該物業轉贈太太甘比（陳凱韻）。

翻查資料，上述單位2014年4月由呂麗君父親呂立強及胞兄呂雲峯一手購入，成交價5120.5萬元購入，實呎37,568元。兩人分別在2018年及2017年將各自持有的50%權益轉售予呂麗君，成交價分別為2575萬及2250萬元，即呂麗君合共以4825萬元購入該物業。若以大劉購入價計，呂麗君帳面料蝕825萬元或17%。

白居二客418萬購廣明苑3房

另外，有白居二中籤者抓緊時機入市，世紀21物業（將軍澳）分行經理魏仕良表示，將軍澳廣明苑新近錄成交，單位為廣新閣低層3室，屬實用601方呎3房戶，望內園，附設企理裝修。原業主去年8月起以520萬元在居二市場放售，放盤快將半年仍未售出，主動調低叫價近8%至480萬元，隨即獲外區白居二準買家垂青，議價後終以418萬元（未補地價）易手，累積減價102萬元或近20%，折合實呎6,955元。

魏續稱，原業主1998年4月以約111.8萬元（未補地價）購入，持貨逾24年，帳面獲利306.2萬元，物業升值2.7倍。

HENLEY II一房逾936萬沽

新年暫未有全新盤登場，一手市場以銷售新盤貨尾單位為主，今年首個周末全港只錄約10宗一手成交，其中恒地（0012）旗下兩個新盤亦錄成交，其中啟德THE HENLEY II，昨日售出第1座17樓G室，實用380方呎，1房間隔，成交價936.48萬元，實呎24,644元。

另同系位於粉嶺北ONE INNOVALE - Cabanna，昨日亦錄成交，售出E座2樓15室，實用317方呎，成交價431.55萬元，實呎13,614元。

[香港地產]