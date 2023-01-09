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「殘到無得再殘」 鄧灝康料舖位租售價齊升

【明報專訊】宏安集團（1222）除發展住宅項目外，旗下亦不乏非住宅項目，並透過系內不同公司持有。面對本港和內地恢復通關，宏安地產（1243）行政總裁鄧灝康表示，香港經歷2019年反修例事件、2020年起爆發新冠疫情、以及加息等負面因素挾擊，舖市已經「殘到無得再殘」，現時正是入市時機，預計2023年舖市無論租金、售價，都具上升條件。

資料顯示，近期宏安集團同系位元堂（0897）於市場放售多個舖位，其中荃灣川龍街87至89號地下B號自用舖，面積約970方呎，連同入則閣樓約590方呎，即合共約1560方呎，意向價約6500萬元，意向呎價約4.17萬元，較該公司2009年購入價2380萬元高4120萬元或1.7倍。

荃灣舖叫價6500萬 較購入價高近兩倍

鄧灝康表示，集團此舉是希望利用位元堂本身的資產出售物業後套現，再把相關資金用作收購品牌之用。鄧強調，集團向來營商策略是貨如輪轉，一方面放售所持物業，同時亦會尋找新的投資機會。

事實上，宏安地產去年底伙拍Angelo、Gordon & Co, L.P.（下稱AG）向新世界（0017），以20億元收購新蒲崗貝爾特酒店全幢，其中宏安地產佔35%權益，其餘65%權益由AG持有；項目擁695間客房，總樓面約28.5萬方呎。鄧指出，宏安地產會繼續與經驗豐富的投資者合作，以擴展資產管理業務，進一步拓展物業投資組合，提升股東回報。

（發展商專訪）

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