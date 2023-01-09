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強拍門檻降加速收購 冀藉重建改善社區環境

【明報專訊】對於近年港府推出不少旨在加快物業發展進程的新措施，其中包括降低強拍門檻；宏安地產（1243）近年就有多個屬於收購市區舊樓、再重建的住宅項目，宏安地產行政總裁鄧灝康不諱言，在政府公布降低強拍門檻後，旗下部分項目已經加快收購進度，亦有部分「釘子戶」叫價軟化，鄧灝康認為政府此舉除可助發展商加快收購過程，亦有助改善市民生活質素。

他認為，始終舊區舊樓的生活環境未如理想，對區內居民有一定影響，集團希望透過舊樓重建，改善社區環境。

對近期多幅政府官地以低價售出，鄧灝康指出，每幅地皮都有不同因素，如長實（1113）去年12月以87.03億元中標的啟德第2A區4號地盤、5（B）號地盤及10號地盤，每方呎樓面地價低見6138元，但由於發展商需負責興建地下街，而且發展期較長，成本會較其他地產項目為高。

稱中小型地皮多以估值上限售出

他續稱，不少中小型地皮，都是以市場估值上限價售出，反映不少發展商都希望補充土地儲備。

新土儲目標 鐵路沿線市區地

另外，宏安地產執行董事程德韻補充，集團未來吸納新土地儲備的目標，主要集中在有鐵路、有商場的市區地帶，並以年輕人為主要目標。

宏安地產有不少樓盤，均是主打中細型單位，而港府去年為部分住宅項目，加設280方呎最細單位面積限制，程德韻表示，由於集團旗下不少項目都不受相關限制，不太受上述新規定影響，但集團會計算不同地區買家負擔能力，再因應各項目而設計單位的面積大小。

（發展商專訪）

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