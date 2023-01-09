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內地客南下 新地15商場人流料升兩成

【明報專訊】通關成為零售業的強心針；新地（0016）表示，旗下15個主要商場包括觀塘apm、大埔超級城和銅鑼灣世貿中心等，受內地客歡迎的租戶如藥妝、金行、名表店、運動服飾等商戶，之前已增加貨量至少20%至30%，預期通關初期將刺激人流按年升15%至20%。

新地執行董事馮秀炎表示，集團旗下15個商場，當中受內地客歡迎的商戶如藥妝、保健品、金行名表等，已預早增加貨量20%至30%，預期相關商戶在1月通關效應、兼新春節慶因素帶動下，生意額按年可升三成。

新地15個大型商場亦推出消費獎賞，針對旅客推出多重新春消費禮遇。

信和集團表示，旗下屯門市廣場、奧運站奧海城、荃灣荃新天地等三大商場，預料今年首季人流、生意額將錄明顯升幅。信和集團資產管理董事蔡碧林預計，將以美妝、保健及服飾商品生意升幅最顯著。

信和三大商場營業額亦趨升

另外，美聯旺舖營業董事呂炳坤稱，該行獲委託代理柴灣環翠道121號地舖及1樓連租約放售，物業面積共約1.15萬方呎，業主意向價約1.08億元，即每方呎意向價約9363元。

柴灣逾萬呎舖叫價逾1億放售

呂炳坤表示，上述商舖地下面積約250方呎，1樓分為兩部分，當中1樓A約2900方呎、1樓B約8385方呎，現時地舖為連鎖式飲食集團所承租，1樓由連鎖式健身中心及遊戲機中心承租。

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