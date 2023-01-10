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今年潛在推售新樓4萬伙 九龍最多 鐵路盤佔1.2萬伙 啟德14項目涉近8600伙

【明報專訊】去年新盤銷情冷清，令多個新盤押後登場，變相「谷大」今年新盤潛在推售量。據業界推算，市場今年有約119個新盤具條件登場（同一項目若分兩期推出，視為兩個項目），涉逾4萬伙，其中九龍佔逾1.7萬伙，即逾42％佔最多。另外，16個港鐵盤逾1.22萬伙為亮點外，作為新供應重鎮的啟德（連跑道區），今年料有14個新盤推出，涉8,592伙。學者分析指，市况反彈，今年市場要消化約2萬個新單位，相信難度不大，惟啟德地價大跌，相信區內樓價難見上升。

明報記者 林尚民、容婌維

各發展商着手部署2023年推盤大計之際，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，2022年一手私宅市場表現淡靜，在發展商推盤困難，及買家入市心態欠積極下，全年僅錄得9974宗一手私宅買賣登記，除按年急挫43%，更為1996年有紀錄以來次低水平，僅次於2013年實施一手新例當年的9745宗。

至於2022年一手私宅買賣登記金額，全年亦僅錄1,125.99億元，按年大減52%。

涉119項目 部分原本去年推出

他表示，因為疫情部分原定去年推出新盤，延後至今年登場，加上今年另有其他新項目的發展趨成熟，預測今年將有約119個全新一手私宅成潛在供應，共涉40,291伙，數量較預測2022年的34,046伙增加18.3%，創2005年以來最多，亦為期內首度重越4萬伙大關。

陳補充，上述逾4萬個單位，皆屬條件較成熟、有機會於年內應市，惟實際推售量需視乎發展商本身部署，及實際市況而定，初步估計較貼近實際的推盤量，約為2萬伙。

綜觀今年新盤重點，將是近年先後推出多幅地皮的港鐵（0066）項目，估計7個鐵路站、合共將有16個項目可望今年內推出，涉及12,227個單位，佔全港總伙數達30.3%，最大規模將為信置（0083）牽頭的將軍澳日出康城13期，項目將設2550伙；若以單位銀碼計，相信黃竹坑站港島南岸不同期數，亦屬市場矚目新盤。

值得一提的是，連同跑道區及內陸區，啟德區今年有望14個樓盤推出，提供8,592伙，而單計跑道區就有多達11個項目有機會應市，合共提供6362伙，一條跑道已佔了全九龍逾37%的潛在供應。

學者：啟德地價跌 區內新盤價難升

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指出，發展商通常會保留一定單位作存貨，因此全部約4萬伙潛在供應，不會於今年一次過推出，估計會推出1萬至2萬伙。

莊補充，現時地產市况已好轉，預計連同現有餘貨，全年消化約2萬伙問題不大；惟啟德地區因近期批出地皮價錢大幅下跌，相信區內新盤價錢難以上升。

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