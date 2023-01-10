凱玥首錄成交 海景4房戶呎價撲5萬

去年底已上載樓書的凱玥，共提供295伙，主打3房及4房大戶；另設特色戶，單位實用面積1340至9663方呎；合景泰富及龍光合組的財團，於2017年2月以逾168.5億元，投得項目所在的利南道地皮，中標價一度刷新全港住宅官地紀錄；以項目可建樓面逾76.2萬方呎，每方呎樓面價達2.2萬元。

瑧譽洋房售1.66億 呎價3.2萬

至於保利（0119）屯門青山灣瑧譽，亦錄今年首宗成交；透過招標售出7號洋房，實用面積5210方呎，5房5套間隔另設990方呎花園、雙車位，成交價1.6672億元，呎價3.2萬元。

保利置業銷售及市務部總監朱美儀指，項目銷情理想，自2021年4月推出以來累售18套洋房和8伙居室，套現總額逾29.82億元。

除豪宅外，其他一手特色戶亦吸引買家，個別呎價更創新高；新地（0016）屯門現樓御半山，招標售出1期第1A座32樓A室，實用面積731方呎，3房連套間隔另連平台，成交價1548.05萬元，實呎21,177元，呎價創項目1期新高。隨上述特色戶售出，御半山1期所有特色戶已告清袋。

恒地（0012）旗下樓花期尚餘約半年的粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna，昨日再沽3伙，單日吸金逾1239萬元。

新盤本月暫錄150宗成交

九龍方面，萬科香港旗下長沙灣現樓The Campton，新售出33樓L室，實用面積466方呎2房戶，成交價1049.3萬元，實呎22,517元，為項目今年首宗一手成交。

綜合市場資訊，新盤市場本月至今累錄近150宗成交，屬上月全月約280宗逾五成。