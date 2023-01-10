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豐胸店創辦人2638萬沽海典居 升值76%

【明報專訊】樓市氣氛好轉，有名人趁機沽貨套現；資料顯示，馬鞍山海典居第5座高層複式戶，實用面積1955方呎5房間隔，新近以2638萬元易手，料屬屋苑成交價次高，實呎13,494元；單位登記原業主為「謝沇錤豐胸纖體專門店」創辦人謝沇錤（小圖）。

翻查資料，上述單位由謝沇錤前夫陳萬燊於2006年以1480萬元購入，惟二人於2010年離婚，單位其後於2012年3月，以1500萬元登記轉讓至謝氏名下。換言之，以2012年的登記樓價1500萬元計算，單位近11年來，帳面升值1138萬元或76%。

買家入市意欲回升，個別低價盤獲多客爭購，最終業主反價沽出。

美聯助理聯席董事林學勤指，東涌居屋裕泰苑新錄首宗二手成交，屋苑A座中層01室，實用面積381方呎，2房間隔，附新裝修，原業主因移民，早前叫價260萬元（未補價）放售，吸引近10組買家洽購，業主最後反價12萬元或約4.6%，以272萬元（未補價）售予綠表買家，實呎7139元。

裕泰苑兩房272萬沽 業主付辣稅仍賺

原業主2021年1月以約197.8萬元向房委會一手購入，持貨滿2年轉手，帳面獲利74.2萬元，惟由於原業主持貨不足3年，是次轉手需付售價10%額外印花稅約27萬元，扣除辣稅及使費後，料原業主仍可獲利約44萬元或22%。

不過，個別於高位入市的業主仍需蝕讓離場。中原地產分行經理關煜裕表示，沙田第一城新錄第20座低層E室成交，實用面積451方呎，3房間隔，以636萬元易手，實呎14,102元；原業主2019年以630萬元購入，持貨逾3年轉手，帳面僅賺6萬元，連使費料實蝕約27.6萬元或4%。

山頂洋房叫價近3億 意向呎價13萬

另一方面，本港與內地通關後，隨即有業主放售貴價豪宅。仲量聯行表示，山頂柯士甸山道24至26號豐林閣一幢洋房連雙車位現正放售；上述洋房實用面積2242方呎，6房3套連1624方呎花園，並附偌大觀景平台等，以「現狀」交吉出售，亦可以公司股權形式轉讓。

市場消息指，物業市值約2.98億元，即意向實呎約13.3萬元；業主2009年以7580萬元購入，即現市值較當年購入價高逾2.2億元或2.9倍。

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