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建華再斥3380萬 購荃灣街市舖

【明報專訊】疫情爆發至今3年，部分民生商戶逆市成為大贏家，且不斷於市場「掃貨」；作為全港最大豬肉及食品零售商之一、兼營街市承包商的建華集團，上月以3380萬元購入荃灣新村街一個街市舖位，相關人士於疫情至今，單計荃灣區已經斥1.67億元連購四個舖位。

資料顯示，荃灣新村街56至58號地下8號舖，面積約300方呎，上月以3380萬元售出，呎價約11.27萬元，買家名義為豐富有限公司，董事包括凌偉材、凌偉業，後者為建華集團行政總裁；原業主早於1992年以290萬元購入，持貨30年，帳面獲利3090萬元或逾10倍。

事實上，新村街一帶為荃灣區街市舖集中地，去年忽然爆紅的「豬肉威威」劉宋威，正正就是於新村街一個肉檔工作。

呎價11萬 「豬肉威威」同區工作

建華或相關人士，先在2021年4月以3210萬元購入新村街56至58號地下6號舖，舖位面積170方呎，呎價18.88萬元；去年再以3580萬元購入毗鄰的7號舖，面積同約300方呎，呎價約11.9萬元，連同今次購入之舖位，建華等先後以逾1.01億元購入該三連舖。

另仲量聯行香港資本市場部執行董事馮嶽宗指，新蒲崗雙喜街19號雙喜工業大廈現正放售，物業具重建及發展潛力。市場人士估計該廈市值約3.8億元。

上述雙喜工業大廈早於1965年落成，佔地約5,175方呎，現為一幢樓高9層工廈，建築面積約39,414方呎，若按「活化工廈政策2.0」申請重建，預計重建後最大批准建築面積約74,520方呎。

恒地（0012）持有大部分業權的灣仔活道19至21號，以及永祥街22至30號，將於周三強拍；根據土地審裁處資料，有兩名業主認為物業仍可出租，結構亦未有充分理由需重建，早前就強拍提出上訴，惟處方指有關上訴並沒有商榷餘地。

另延遲強拍，會令小業主在目前不穩市况下，蒙受更大風險，因此確定駁回小業主的上訴。

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