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市建局觀塘商業項目僅新地入標 18家發展商棄投 業界：流標風險高

【明報專訊】市建局歷來規模最大的單一重建、位於觀塘第4、5區商業項目，招標近兩個月，即使4個月內估值大挫近一半，項目昨日截標時亦只獲新地（0016）獨資入標，餘下獲邀請入標的18家發展商或財團如長實（1113）、恒地（0012）、會德豐等均沒入標。市建局董事會設立的招標遴選小組將評審有關標書，由董事會作最終決定。有測量師估計，市場反應一如預期冷淡，料項目有流標風險。由於商廈前景仍未明朗，明日起招標的旺角洗衣街商業地，市場料流標風險亦高。

明報記者 甘潔瑩

另外，財政司長陳茂波昨日出席亞洲金融論壇時，被問及日前赤柱環角道地皮流標，而昨日截標的市建局觀塘商廈項目亦只收到一份標書，他回應稱，不需要特別感到意外，由於樓市調整中，通常地價的跌幅較樓市快，而政府沒有高地價政策，賣地是「隨行就市」，強調不需要賤賣土地，不到價的時候就不賣，不會因為今年赤字比較大，而急於不必要地調整地價來推地。

陳茂波：不會因財赤賤賣土地

對於觀塘項目只收到一份標書，華坊諮詢評估資深董事梁沛泓認為，若最終以「賤價」批出項目，倒不如市建局向政府申請，將項目改作商場及住宅發展；如能更改為商住用途，地積比率可維持相若，項目地價可達約180億元。他又稱，雖然內地與香港陸續通關，但商廈前景仍未明朗，勢影響明日起招標的旺角洗衣街商業地，料流標的風險亦高。美聯測量師行董事林子彬表示，項目發展規模龐大，涉近220萬方呎樓面，具一定複雜性，投資額較大及投資期較長，加上現時東九商廈新供應充裕，故發展商入標反應更審慎，能否售出則視乎市建局底價會否隨市况調整。

測量師稱或影響洗衣街商業地招標

資料顯示，上述項目籌備及規劃逾20年，屬罕有大型發展項目，市建局除要求發展商建議「前期費用」，以「一口價」形式價高者得外，還要求入標財團具合資格的建築經驗，同時亦對資產值有限制，入標者的資產淨值或市值不少於251億元。此外，市建局因應市况而在項目標書試行「浮動規劃參數安排」，在總樓面保持不變的前提下，靈活調撥在指定範圍內商業樓面面積作辦公、酒店和其他商業用途，項目下層須保留不少於69.97萬方呎商業及零售樓面，擬建兩幢13至64層高物業，總樓面不超過216.59萬方呎。

綜合市場估計，項目估值約86.6億至130億元，預計每方呎樓面地價約4000至6000元，較去年9月招意向時，估值151.6億至259.9億元，即每方呎樓面地價約7000至1.2萬元，大減43%至50%（見表）。

[香港地產]

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