恒地3億統一活道舊樓業權

黃光苗銅鑼灣山路申建住宅

規劃署不反對

另早前中洲集團董事長黃光苗或有關人士，就沙田銅鑼灣山路地盤向城規會申請發展住宅，過去14年不斷提交改劃申請後，終見曙光。申請人去年9月提交新申請，申建160個住宅單位，較去年初提交方案的243伙，進一步削減83伙或34%，總樓面由去年初方案的29.86萬方呎，大減45%至16.55萬方呎，據規劃署文件顯示，該署認為有關發展與現有的發展和景觀環境並沒有矛盾，該署不反對有關申請，料明日城規會審理可獲通過。

資料顯示，上述申請地點位於銅鑼灣山路丈量約份第186約地段第380號餘段，鄰近道風山、信義宗神學院等，現為「綠化地帶」及「政府、機構或社區」，申請人計劃以2.5倍作發展，擬建兩幢16層高（不包括2層地庫）分層住宅大廈，提供160個住宅單位，總樓面約16.55萬方呎。

[香港地產]