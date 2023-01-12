moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

恒地3億統一活道舊樓業權

【明報專訊】疫情下仍積極併購市區舊樓的恒地（0012），其持有大部分業權的灣仔活道19至21號及永祥街22至30號項目，昨日強拍，恒地執行董事黃浩明在無對手下，以底價3億元投得項目。資料顯示，上述項目佔地約2208方呎，現為1幢樓高6層的住宅大廈，包括7個舖位及10個住宅單位，若以可建樓面約24,228方呎計，每方呎樓面地價約1.24萬元。據恒地年報顯示，項目將與毗鄰地盤合併發展，地盤面積將擴展至6,392方呎，可建樓面亦會增至70,790方呎。

黃光苗銅鑼灣山路申建住宅

規劃署不反對

另早前中洲集團董事長黃光苗或有關人士，就沙田銅鑼灣山路地盤向城規會申請發展住宅，過去14年不斷提交改劃申請後，終見曙光。申請人去年9月提交新申請，申建160個住宅單位，較去年初提交方案的243伙，進一步削減83伙或34%，總樓面由去年初方案的29.86萬方呎，大減45%至16.55萬方呎，據規劃署文件顯示，該署認為有關發展與現有的發展和景觀環境並沒有矛盾，該署不反對有關申請，料明日城規會審理可獲通過。

資料顯示，上述申請地點位於銅鑼灣山路丈量約份第186約地段第380號餘段，鄰近道風山、信義宗神學院等，現為「綠化地帶」及「政府、機構或社區」，申請人計劃以2.5倍作發展，擬建兩幢16層高（不包括2層地庫）分層住宅大廈，提供160個住宅單位，總樓面約16.55萬方呎。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款