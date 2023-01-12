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「雨後」料本季登場 開放式戶270呎起

【明報專訊】內地與香港正式通關後，各發展商隨即加快推盤步伐。星星地產（1560）旗下元朗宏業西街項目正式命名為「雨後」（AFTER THE RAIN），項目全盤提供335伙，預計關鍵日期為今年12月底，樓花期約1年。

星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，「雨後」標誌雨後初霽、晨光漸露，寓意本港經歷疫情後現已走出困境。星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威稱，「雨後」正待批預售樓花同意書，預計本季推出。他續稱，項目戶型涵蓋開放式至3房，標準單位實用面積由270方呎至720方呎，主打1房戶、佔全盤逾四成。

另一方面，由嘉華（0173）、會德豐及中海外（0688）合作的啟德跑道區承豐道15號項目，亦部署今日公布項目命名，料亦有機會於本季登場。

嘉華等啟德承豐道15號今命名

至於新盤市場本月至今累錄約近190宗成交，當中不乏大額豪宅物業。萊蒙國際（3688）及俊和合作發展、已屆現樓的128 WATERLOO，昨日招標售出12樓H室，實用面積1258方呎，4房雙套連儲物房間隔，成交價3507.1萬元，創項目準標分層戶新高，呎價27,878元。128 WATERLOO於過去一周連沽3伙4房大宅，套現近1億元；項目由開售至今累售47伙，佔全盤110伙約42%，連同車位銷售共套現10.85億元。

恒地（0012）旗下、樓花期約半年的粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna昨連沽約5伙，單日吸金近2000萬元，單位分佈於D及E座，實用面積由231至301方呎，成交價介乎348.65萬元至428.55萬元，實呎14,379元至15,513元。項目本月至今累售80伙，單月套近3.8億元。

[香港地產]

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