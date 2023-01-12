葉創成：瑞銀盧彩雲看好港樓下半年復蘇

瑞銀財富管理投資總監辦公室董事夏天去年10月27日曾在本欄預測，雖然本港樓市中長線不悲觀，惟受制於息口趨升及人才流失均等不利因素，料樓價調整期會延續至今年中。去年11月差餉物業估價署私人住宅樓價指數按月大跌3.3%至339.4點，為2008年11月後、即14年來最大單月跌幅，而且連跌6個月，與前年9月歷史高位398.1點相比，更已累積下跌14.75%（見圖）。

隨着本港與內地免檢疫通關，不少市場人士憧憬內地購買力湧港，支持樓價見底回升，盧彩雲出席活動時被問到該行是否維持預測樓價下半年始可回升的觀點？她表示，通關短短數日，瑞銀已有不少內地高淨值客戶來港，「與我們坐低傾今年如何投資」，而她估計，隨着這些高淨值客戶多來本港幾次後，便會考慮在本港投資，包括在本港買樓，而瑞銀某些在本港現時租樓住的客戶亦有向她諮詢應否買樓，故她相信樓市下半年的確有機會復蘇。

逾千人參加港研討會 證商業活動復蘇

盧彩雲透露，本周在本港舉行的「第23屆瑞銀大中華研討會」，過去多年均在上海舉行，今年則是港滬聯辦，估計親身及以視象會議方式出席人數達3000多人，而瑞銀團隊昨日亦出席了亞洲金融論壇，明天在灣仔會展召開的「2023瑞銀財富透視：走出迷霧」研討會料亦有約1500人出席，她表示：「過往疫情前我們此投資論壇有幾千人參加，今次都有約1500人，所以我們真的很開心，這顯示商業活動正在明顯回升。本港去深圳最快只需要15分鐘，去北京亦只是3個多小時飛機航程，加上其他優勢，始終是外資投資中國的最佳門戶」。

上述投資研討會吸引不少投資界人士親身出席，近日在活動舉辦地點——中環及灣仔街頭上人流亦有所增加，街上已開始塞車，反映商業活動亦在復蘇中，對香港經濟也有正面影響。

港樓價上半年料續微跌

不過，盧彩雲亦強調，雖然與內地免檢疫通關有利本港經濟及樓市，惟目前內地每日新增確診人數仍處高位，故她相信要等下半年內地疫情淡化、經濟全面復常，來自內地的購買力始可支持本港樓市復蘇：「本港樓價上半年可能還會有輕微跌幅」。

金管局於去年11月1至3日主辦了國際金融領袖投資峰會，恒指亦由去年10月31日低位14,597點回升，昨日收報21,436點，短短兩個多月勁升6839點或46.8%。盧彩雲指出，本港投資市場的確由去年11月初開始轉旺：「國際金融領袖投資峰會舉行後，很多外國的瑞銀同事、外國其他銀行CEO都表示希望來香港見我、探討投資機會，所以過去兩個多月我每日均很忙，有很多內部、外部會議」。

港股料農曆年前整固 全年仍看俏

盧彩雲表示，瑞銀財富管理投資總監辦公室近日亦已把中國今年GDP增長預測由4.5%上調至4.9%，看好今年本港及中國股市：「相對於已發展國家經濟料放緩，中國放寬防疫措施後，今年經濟活動料明顯增加，而且估值亦不算高，當中，我們看好消費、交通運輸、製藥醫藥及原材料股。」短期市况方面，她認為，恒指過去兩個多月急升後，由於農曆新年長假期在即，短期可能轉趨橫行，甚至出現回吐，此後仍然審慎樂觀：「中國經濟現距離完全復常仍有一段路要走，需要有序地去發展，這亦正正為股市帶來上升空間；當然，今年股市料仍會有一定波幅的。」

作為私人財富管理公會主席，盧彩雲又引述該會去年10月發表的報告，指訪問了40多間會員機構，67%預計行業的資產管理規模（AUM）在未來5年將以每年6%至10%的速度增長，而22%更預期複合年均增長率為11%至20%，顯示大中華是全球增長最快的地區，不止瑞銀看好此市場，擬增聘前線及後勤人手，同業對此亦十分樂觀：「當業務有增長，而且亦有潛力，當然需要更多人手。」

瑞銀新總部選址西九 聚焦大灣區

盧彩雲總結，瑞銀本港總部將於2026年搬遷至位於西九龍的瑞銀大廈，亦顯示集團對未來的發展信心十足：「此大廈是根據我們的要求而建造的，既先進亦可持續發展，我們對香港未來的發展的確很有信心，否則也不會在去年簽訂在4年後始落成的寫字樓合約；至於為何選址西九龍呢？因為它鄰近高鐵站，我們對大灣區11個城市、8000多萬人口的財富管理發展潛力也非常睇好。」

明報記者 葉創成

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