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大手客斥資1.6億掃維港滙II 8伙 豪客兩日連掃ST. GEORGE'S MANSIONS兩伙 涉近2億

【明報專訊】踏入2023年，不足半個月內，在通關效應帶動下，本月新盤交投回暖外，更不乏大手客掃貨成交。會德豐、信置（0083）牽頭發展、位處西南九龍長沙灣的維港滙II，昨推出74伙招標，並售出當中8伙3房戶、總作價逾1.6億元，市場消息指出，由同一組買家大手購入。此外，何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，昨以逾1億元售出1伙4房戶，據悉買家日前斥資8600萬元購入另1個3房戶，即過去兩日共約1.9億元連掃2伙。

明報記者 林可為、容婌維

雖然新盤市場只以餘貨盤撐場，但市場氣氛明顯好轉，更不乏大手掃貨或大額成交。昨日新盤市場最矚目成交，來自維港滙II，據成交紀錄冊顯示，最新透過招標售出8伙，屬第3A座20樓至28樓D室，全屬實用面積790方呎、3房連套房間隔，成交價2050萬至2150萬元，成交呎價25,949元至27,215元，總值逾1.668億元。市場消息稱，上述8伙由同一組買家大手購入；假設買家需繳付30%辣稅，意味涉辣稅約5000萬元。維港滙系列自2021年初開售至今累沽821伙，佔項目單位總數1437伙約57%。

信置田兆源：通關令豪宅率先起動

另一方面，信置牽頭、已屆現樓的何文田嘉道理道ST. GEORGE'S MANSIONS，新售出第1座7樓A室，實用面積2140方呎四房雙套間隔，成交價1.045億元、實呎48,832元。市場消息稱，相關買家屬「添食」，日前已以8600萬元購入項目1個3房戶，即共斥資逾1.9億元入市。

不足半月逾億一手成交佔7宗

可留意是，ST. GEORGE'S MANSIONS本月初售出的另外3伙、涉資約2.76億元，消息指由另一組大手買家購入；據悉該組買家去年底亦曾入市ST. GEORGE'S MANSIONS，購入2伙，即5伙總作價約4.75億元。ST. GEORGE'S MANSIONS自2020年7月開售至今累沽24伙，套現逾30億元。信置執行董事田兆源表示，內地與本港通關，市場氣氛改善，令豪宅率先起動。

據本報統計，1月迄今，價錢在5000萬元或以上的大額新盤成交共錄約17宗、涉資約16.6億元；其中逾1億元成交佔7宗。

多個新盤均錄今年首宗成交。長實助理首席經理（營業）楊桂玲表示，屯門青山公路飛揚，新錄第1座20樓實用282方呎D室1房戶，成交價478萬元、實呎16,950元。綜合市場資訊，1月至今整體新盤成交累錄約215宗，等同上月全月約280宗近八成。

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