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澐璟4房戶逾億沽 實呎5.05萬雙破頂

【明報專訊】雖然啟德跑道區新盤排隊登場，但自內地與香港通關後，區內豪宅盤卻接連錄得逾億元成交，由華潤置地（海外）及保利（0119）合作發展、樓花期約23個月的啟德跑道區澐璟，繼周二（10日）錄得屋苑首宗逾億元成交後，昨日再添逾億大額成交，成交價及呎價再創屋苑及跑道區新高。

成交紀錄冊顯示，澐璟昨日招標售出1座23樓A室，實用面積2088方呎，以1.05572億元連兩個車位成交，實呎50,561元。上述單位成交價較周二售出的1座20樓A室高約4%，再創項目及跑道區雙新高。澐璟自去年底開售至今累售30伙，套現逾15.3億元；以本月至今不足半個月，項目已累錄36宗成交，吸金逾7.38億元。

不足半月累沽36伙套逾7億

事實上，啟德跑道區屬於未來新盤供應重地，市場預計區內今年有約6362伙潛在新盤供應，其中嘉華（0173）、會德豐及中海外（0688）合作發展的承豐道15號項目，共涉2138伙，已獲批預售，第1期正式命為啟德海灣1（KT Marina 1），預計關鍵日期為明年11月底，樓花期約23個月。

啟德海灣1涉逾千伙 最快新春後推

中國海外地產董事總經理游偉光表示，啟德海灣1由1座住宅大樓組成，細分為2A、2B、2C三個分翼，合共提供1017伙，標準戶型涵蓋1房至3房，主打2房戶。嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，現正審視市况，預計農曆新年後蓄勢待發，定價將參考啟德、九龍東、以至港島東的一手、二手成交，首批會貼市價推出。

香港與內地通關後，新盤成交反彈，地產代理亦紛紛投放資源主攻內地客。被問到啟德海灣1會否向內地客重點宣傳，温偉明認為，項目屬於「世界盤」，可吸引多方面客源，將透過任何渠道宣傳，目標客源不止內地買家。會德豐地產常務董事黃光耀稱啟德屬九龍東CBD2，吸引政府部門及跨國企業精英進駐，成就優越住屋及租務客群，具發展潛力。

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