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賽西湖今年開齋 3房2180萬沽40年賺逾17倍

【明報專訊】買家入市步伐受業主減價及通關效應帶動，多個屋苑成交量於近期漸見回升，北角半山老牌豪宅屋苑賽西湖大廈亦錄得今年首宗成交，利嘉閣高級分區經理梁啟豪表示，屋苑7座低層B室，實用1124方呎，3房1套間隔，以2180萬元成交，實呎19,395元。原業主1983年以約119萬元購入，持貨近40年，帳面升約2061萬元或逾17倍。梁氏稱，賽西湖大廈上月錄得2宗成交，其中一宗為新地（0016）大股東「郭老太」鄺肖卿之女婿黃宜通，於上月中以2100萬元購入的一個3房戶遺產貨。

昇悅居業主反價10萬 2房810萬易手

市區大型屋苑方面，中原地產高級區域營業經理許永生表示，西九四小龍之一的荔枝角昇悅，本月份至今不足半月已錄5宗成交，追平上月全月交投量，新近成交位於6座高層H室，實用460方呎，2房間隔，原以800萬元放盤，其後原業主反價10萬元或1.25%至810萬元售出，實呎17,609元。原業主2017年675萬元購入，持貨近6年，帳面賺135萬元或兩成。

元朗區於12月份二手成交量按月升26%達97宗，中原地產副區域營業經理王勤學表示，本月首12日元朗暫錄約40宗二手成交，全月有望保持上月水平，其中元朗市中心馬田路、樓齡45年的安寧大廈高層F室，實用228方呎，以200萬元成交，實呎8772元。資料顯示，同類同面積中層E室去年3月份以300萬元易手，是次成交價比當時低100萬元或33%。最新成交單位的原業主於2014年206萬元購入，帳面蝕6萬元或約3%，連使費料實蝕約10萬元或5%。

馬鞍山本月暫錄逾45宗二手成交

此外，美聯首席高級營業經理李天傑表示，馬鞍山1月暫錄逾45宗二手成交（連同居屋），有望維持上月破百成交量水平，區內屋苑迎海17座低層D室，實用496方呎，2房連士多房間隔，以734.5萬元易手，實呎約14,808元。原業主2019年766.5萬元購入，帳面蝕32萬元或4%，連使費料實蝕逾70萬元或約9%。

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