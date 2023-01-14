moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

CCL樓價指數連升三周 一年來首見 按周彈0.6%三個半月最勁 料新春後重上160點

【明報專訊】本港二手樓價經過去年下半年大幅回調後，上月起於內地與本港通關前已逐步回升。具體反映上月第3周市况的中原城市領先指數CCL，最新報158.23點，按周升0.64%，為14周、即約3個半月以來按周最大升幅，並連升3周共1.19%，屬去年1月後、即近一年首見。值得留意，有關數據尚未反映近周內地與本港通關後對樓市的影響。有分析認為，數據確認本港樓價已經見底回穩，CCL擺脫3周前156.37點低位，展望新春後重上160點水平。

明報記者 容婌維

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass最新報158.34點，按周升0.78%，連升3周共1.61%；CCL（中小型單位）報156.58點，按周升0.77%，連升3周共1.44%。豪宅方面，CCL（大型單位）報166.37點，按周升0.1%，近3周計累升0.15%。分區方面，港九市區樓價領升，齊升3周。港島CCL Mass報158.95點，按周升1.52%，連升3周共2.15%；九龍CCL Mass報153.54點，按周升0.81%，連升3周共2.47%。新界區錄一升一跌，新界西CCL Mass報146.37點，按周升0.97%，終止3周連跌；至於新界東CCL Mass則報170.43點，按周跌0.58%。

九龍樓價指數連升三周共漲2.5%

市場氣氛回暖，即使農曆新年長假前最後一個周末，預約睇樓量亦見回升。據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1345組客戶周末預約睇樓，按周增加1.1%，累計連升4周。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，有不少上車客趁市况轉好之際外出覓盤，希望趕及農曆新年長假前置業。按地區劃分，新界區周末睇樓量按周升幅最大，該區21個指標屋苑於本周末暫錄665組客戶預約睇樓，按周增加1.5%；九龍區21個指標屋苑本周末暫錄485組客戶預約睇樓，按周增加1%；港島區8個指標屋苑則暫錄195組客戶預約睇樓，則與上周持平。

周末二手預約睇樓連升4周

若以屋苑計，小西灣藍灣半島預約睇樓量按周升幅最大，錄約20組買家預約睇樓，增加33%，當中四成為換樓客。預約睇樓量最多的屋苑則為天水圍嘉湖山莊，錄約105宗，升約5%，上車客佔約一半。利嘉閣地產高級經理陳炳南表示，受惠於中港通關及防疫鬆綁等利好消息，西九四小龍交投轉趨活躍，買家眼見業主開始反價、封盤，擔心錯失低價入市時機，趕於農曆新年前偷步入市，睇樓人潮有增無減。他續指，早前施政報告提及的專才計劃銳意吸引海外人才留港置業，而通關正好是關鍵的一步，相信樓市小陽春或提早來臨。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款