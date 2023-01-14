CCL樓價指數連升三周 一年來首見 按周彈0.6%三個半月最勁 料新春後重上160點

明報記者 容婌維

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass最新報158.34點，按周升0.78%，連升3周共1.61%；CCL（中小型單位）報156.58點，按周升0.77%，連升3周共1.44%。豪宅方面，CCL（大型單位）報166.37點，按周升0.1%，近3周計累升0.15%。分區方面，港九市區樓價領升，齊升3周。港島CCL Mass報158.95點，按周升1.52%，連升3周共2.15%；九龍CCL Mass報153.54點，按周升0.81%，連升3周共2.47%。新界區錄一升一跌，新界西CCL Mass報146.37點，按周升0.97%，終止3周連跌；至於新界東CCL Mass則報170.43點，按周跌0.58%。

九龍樓價指數連升三周共漲2.5%

市場氣氛回暖，即使農曆新年長假前最後一個周末，預約睇樓量亦見回升。據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1345組客戶周末預約睇樓，按周增加1.1%，累計連升4周。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，有不少上車客趁市况轉好之際外出覓盤，希望趕及農曆新年長假前置業。按地區劃分，新界區周末睇樓量按周升幅最大，該區21個指標屋苑於本周末暫錄665組客戶預約睇樓，按周增加1.5%；九龍區21個指標屋苑本周末暫錄485組客戶預約睇樓，按周增加1%；港島區8個指標屋苑則暫錄195組客戶預約睇樓，則與上周持平。

周末二手預約睇樓連升4周

若以屋苑計，小西灣藍灣半島預約睇樓量按周升幅最大，錄約20組買家預約睇樓，增加33%，當中四成為換樓客。預約睇樓量最多的屋苑則為天水圍嘉湖山莊，錄約105宗，升約5%，上車客佔約一半。利嘉閣地產高級經理陳炳南表示，受惠於中港通關及防疫鬆綁等利好消息，西九四小龍交投轉趨活躍，買家眼見業主開始反價、封盤，擔心錯失低價入市時機，趕於農曆新年前偷步入市，睇樓人潮有增無減。他續指，早前施政報告提及的專才計劃銳意吸引海外人才留港置業，而通關正好是關鍵的一步，相信樓市小陽春或提早來臨。