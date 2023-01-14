冠德苑3房未補價638萬破頂

福安3房撻訂後兩周內660萬再沽

翻查資料，冠德苑冠盛閣高層9室，實用468方呎2房戶，去年3月淪為銀主盤，銀主於未補價市場以609.5萬元售出、實呎13,023元，成交價原為屋苑未補價最高紀錄。此外，馬鞍山亦有居屋單位遭買家撻訂後，不足兩周以原價再售出。中原分區營業經理陳鴻霆指，馬鞍山褔安花園2座高層D室，實用569方呎，3房間隔，本月初曾以660萬元已補價售出，但買家撻訂，單位新近再以原價660萬元沽出、實呎11,599元；原業主2009年235萬元已補價購入，帳面賺425萬元或1.8倍。

麗城客租轉買 712萬重新上車

私宅方面，中原高級資深分區營業經理伍潔玲指，荃灣老牌屋苑麗城花園本月累錄約9宗成交，比上月同期只錄2宗增3.5倍；屋苑新錄3期3座高層D室易手，實用728方呎，3房1套間隔，以712萬元沽出、實呎9780元，買家為同屋苑舊業主，多年前賣出自住單位後一直租樓，現時再「上車」；原業主2009年底以313萬元買入，帳面賺399萬元或1.3倍。

不過，仍有個別業主需蝕讓離場。香港置業市務經理（銷售）黎俊華指，荔枝角美孚新邨3期百老匯街84號低層B室，實用543方呎，2房間隔，原業主減價15萬元或約3%後，以585萬元沽、實呎10,773元；原業主2018年7月以788萬元購入，帳面已蝕203萬元，連使費料實蝕約255萬元或32%。中原高級分行經理曾文慧指，鄰近奧運站的凱帆軒，位於3座中低層A室，實用477方呎2房戶，以805萬元售出、實呎16,876元；原業主2019年3月以970萬元購入，帳面蝕165萬元，連使費料實蝕約225萬元或23%。