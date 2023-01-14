恒地古洞項目削開放式戶比例至12%

原先比例高達39% 新增3房間隔

資料顯示，上述地皮位於粉嶺古洞北、鄰近古洞石仔嶺花園，且位於新地（0016）2021年4月以逾86億元中標的古洞第25區住宅地，以及會德豐2021年7月以41.85億元投得的古洞第24區住宅地的中間。恒地2018年完成項目補地價12.35億元，以較早前獲批的可建樓面約33.9萬方呎計，每方呎樓面補地價3643元。據城規會文件顯示，上述地點位於上水市地段第263號，地盤面積約5.65萬方呎，恒地擬以6.5倍申建兩幢不多於33層高住宅大廈，興建924伙，平均面積336方呎，總樓面約36.7萬方呎。

整體減7％單位至924伙

翻查資料，恒地去年5月已向城規會提交改劃申請，當時同樣申請以6.5倍作發展，擬建994伙，標準樓層單位實用面積由201至381方呎，間隔由開放式至2房間隔，當中39%為開放式戶。據恒地最新提交方案，單位實用面積由189至530方呎，單位設開放式戶至3房，其中新增3房戶，而開放式戶縮減至12%。

另政府昨日推出兩幅官地招標，分別為荃灣寶豐路住宅地及旺角洗衣街商業地，前者可建樓面約31.4萬方呎，預計提供490伙，與過去推售的地皮一樣，賣地條款加入限呎要求，規定單位實用面積最少約280方呎，另中標者須按賣地條款興建設30個宿位的弱智人士輔助宿舍。地皮估值約11億元起，預計每方呎樓面地價約3500元起，上述地皮將於下月10日截標。

另旺角「巨無霸」商業項目，可建樓面約152.42萬方呎，賣地章程顯示，中標者須建的長者日間護理中心、綜合青少年服務中心、公共運輸交匯處等，另亦須建公眾停車場，有關面積不納入總樓面內。綜合市場估計，地皮估值約73.2億至121.9億元，預計每方呎樓面地價約4800至8000元。