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赤柱地流標前 李錦記家族入市海天別墅 成交價2500萬 較7年前同類單位低逾一成

【明報專訊】去年下半年樓價大跌，加上上周公布流標的赤柱環角道住宅官地，截標前已有不少測量師大幅調低地皮估值，有老牌家族成員趁機於低價入市赤柱豪宅。其中李錦記第四代家族成員李惠民及相關人士，上月以2500萬元購入赤柱大街海天別墅一個單位，成交價較近7年前馳名活絡油創辦人黃道益家族以2800萬元購入之同類單位低超過一成。

明報記者 林尚民

上述海天別墅樓齡約57年，物業位於赤柱大街92號，只設18個單位，全部實用面積1510方呎，所有單位正望赤柱灣海景，前方可望美利樓、卜公碼頭等地標，而區內另一地標、赤柱大街86至88號「小黃屋」，亦僅數步之遙。資料顯示，該廈一個中層A單位，實用1510方呎，上月中以2500萬元售出，實呎16,556元，買家以億海置業有限公司作登記，董事包括李惠民等，由於李氏今次以公司名義入市，須付樓價30%、即750萬元辣稅。原業主於2009年以1850萬元購入，現帳面獲利650萬元，賺幅35%。

料付750萬辣稅 原業主13年賺35%

該廈雖然不屬於一線豪宅，但過往亦有不少名人入市，如黃道益家族持有兩伙，其中面積、景觀相若的B單位，由黃道益前妻羅金梅女兒黃慧娟於2016年3月2800萬元購入，即今次李錦記家族所購之單位，成交價較近7年前同類低逾一成。黃道益家族2016年亦以3550萬元購入該廈一個面積相同的連天台單位，當時實呎達2.35萬元，呎價及售價同為該廈新高。事實上，李錦記家族不時入市，去年初家族掌舵人李惠中以5480萬元購入跑馬地樂天峯一個高層B室3房單位連車位，實用1280方呎，實呎42,813元，較2019年8月合和實業主席胡應湘侄兒胡文佳以5600萬元購入的同層同面積單位低約2%。

愛都高層1.3億沽 較半年前低一成

此外，消息又指出，恒生銀行創辦人梁昌家族後人持有的中半山愛都大廈2座極高層C室，實用2888方呎，以1.3億元售出，實呎45,014元。據悉，單位去年6月曾以1.48億元售出，當時實呎51,247元，惟及後單位未有交易，業主重新以1.6億元放售，現最新成交價，除較業主叫價大減3000萬元外，更較半年前成交價低1800萬元或12%。不過，原業主早於1992年1480萬元購入，現帳面仍大幅獲利1.152億元或7.8倍。

創天主席沽天璽2房 逾3年料實蝕6%

另外，高鐵昨重新通車，惟鄰近的九龍站本月交投冷清，據區內代理表示，區內不少業主趁通關往內地，本月上半月暫錄4宗二手成交，而上月全月則有9宗，其中不乏名人低價沽貨個案。市場消息指出，創天傳承（8195）主席袁裕深持有的九龍站天璽彗鑽璽高層E室，單位實用670方呎，2房間隔，最新以2060萬元售出，實呎30,746元，袁裕深2019年底以2060萬元購入，單位剛過額印期，帳面平手沽出，惟連使費計料實蝕逾120萬元或約6%。

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