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春節前搶入市 十大屋苑周末25宗增八成

【明報專訊】虎年最後一個周末，過去兩天十大屋苑交投暢旺。中原地產統計顯示，十大屋苑周末錄25宗成交，按周大增79%，僅紅磡黃埔花園零成交，其餘9個屋苑分別錄得1至4宗成交，最多成交為鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨及沙田第一城，各錄4宗。此外，美聯分行統計同樣顯示，十大屋苑錄約25宗成交，並按周增39%，不但連續7個周末錄得雙位數，更重返20宗活躍水平。

海怡美孚第一城周末各錄4宗

事實上，本月上半月十大屋苑二手交投明顯轉旺。美聯分行區域經理吳肇基稱，春節前本月上半月，十大屋苑之一的鰂魚涌太古城交投持續旺勢，已錄21宗成交，連續3個月錄逾20宗，打破過往農曆新年月份交投淡靜的局面，較上月同期7宗升2倍，其中太古城泰山閣一個高層A室，實用面積706方呎，獲用家以1210萬元承接，實呎17,139元，原業主2013年11月約958萬元購入，帳面獲利約252萬元或26%。

此外，中原地產分行經理曹嘉華表示，十大屋苑之一的東涌映灣園，本月上半月錄12宗成交，已超出上月全月7宗逾七成；屋苑剛過去的周末兩日共錄2宗成交，其中映灣園12座高層A室，實用面積914方呎，3房1套間隔，獲用家以982萬元承接，實呎10,744元。

太古城上半月21宗 較上月同期升2倍

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期利好消息增多，包括通關順暢、防疫大幅放寬、美國加息放緩等，推動積累多時的購買力急速釋放。他又稱，距離農曆新年尚餘不足一周，筍盤已大減，買家怕遲買會貴，紛趕趁業主仍願意開門睇樓加速入市，旺勢由十大屋苑擴散至整體二手市場。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，通關效應下，相信本港經濟活動將加快復常，有利新盤及二手成交逐步重拾正軌，料春節後市場氣氛有望進一步升溫，延續樓市「大陽春」，帶動成交價量看漲，料全年樓價有望上升10%至15%。

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