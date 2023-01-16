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新城市廣場今年開齋 2房1168萬高估價一成

【明報專訊】年近歲晚，有二手成交價高於銀行估價易手，為近月罕見。中原地產分行副區域營業董事馮澤源表示，近期市况轉旺，沙田新城市廣場剛錄得今年首宗二手成交，位於1座低層F室，實用面積693方呎，原則為3房1套間隔，已改為2房1套間隔，11月初開價1200萬元，新近以1168萬元易手，實呎16,854元，較銀行估價約1045萬元高約123萬元或12%。原業主2015年3月930萬元買入，帳面獲利238萬元或26%。

海栢2房放盤兩月加價16%至698萬沽

個別業主大幅調高叫價，並成功沽貨獲利。世紀21奇豐分行區域經理胡佩碧表示，馬鞍山海栢花園4座低層D室，實用面積389方呎，2房間隔，望開揚景，原開價600萬元，放盤2個月，加價98萬元，最終獲買家以698萬元承接，加幅達16%，實呎17,943元。原業主1994年10月213萬元購入，持貨28年多，帳面獲利485萬元，單位期內升2.3倍。

Imperial KENNEDY業主持貨10年升15%

近年不時錄得二手蝕讓的堅尼地城Imperial KENNEDY，隨着樓市回勇，屋苑亦錄得二手獲利個案。中原資深分區營業經理簡英譓稱，Imperial KENNEDY中層B室，實用面積513方呎，2房間隔，望市景，以1270萬元易手，實呎24,756元。原業主2013年1107萬元一手買入，持貨約10年，帳面獲利163萬元或15%。另中原分區經理梁紹雄表示，中區荷李活華庭B座高層F室，實用面積615方呎，2房間隔，以1090萬元易手，實呎17,724元。原業主2000年346萬元一手買入，帳面獲利744萬元或值2.2倍。

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