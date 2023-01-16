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上月工商舖成交涉30億 近3年新低

【明報專訊】去年工商舖交投冷清，而上月整體工商舖買賣呈價跌量升局面，有關數字仍未反映通關對工商舖市的影響。據中原（工商舖）資料顯示，上月市場共錄得約230宗工商舖買賣成交，按月輕微上升約1.32%，對比2021年12月則大跌約57.56%，而總成交金額錄得約30.2億元，較11月減少約26.5%，按年則遞減約65.73%，涉及金額為去年按月新低，亦是自2020年2月後新低。

中原潘志明料買家陸續重返市場

該行又指出，成交金額下跌，當中以舖位市場跌幅較為明顯，相信是由於市場仍在觀望通關所帶來的影響，上月商舖買賣宗數較去年11月微跌約5.33%，共有71宗，總金額約14.29億元，按月下跌約34.14%。中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，去年全年共錄約4016宗工商舖買賣成交，涉及總成交金額約862.90億元，對比2021年分別下跌約39.27%及36.64%。

不過，潘志明認為，本港與內地於本月實施首階段免檢疫通關，當中指定陸路口岸名額提供合共約5萬個，工商舖市場氣氛隨即轉活，現時投資者及用家已陸續重回工商舖市場尋寶，相信今年首季買賣及租務將漸入佳境，全年工商舖買賣交投有機會反彈，升幅逾五成至6350宗，而價格則會短期波動，全年徘徊上落幅度約10%至20%。

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