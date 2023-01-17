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內地客豪付384萬辣稅買緻藍天 維壹兩房售1800萬 買家以「姜濤」登記

【明報專訊】香港與內地免檢疫通關至今超過一周，樓市氣氛持續好轉，市場亦陸續錄得內地買家付辣稅入市個案。上半月已錄近200宗二手成交的將軍澳，其中日出康城緻藍天5座右翼低層B室，實用1133方呎，4房雙套間隔，獲內地客斥1280萬元承接，實呎11,297元。由於買家並非香港永久性居民，是次入市需付30%辣稅，涉約384萬元。此外，與人氣偶像同名同姓「姜濤」（圖）作登記的買家，本月初以1800萬元購入西環維壹海景2房戶，實呎27,190元。

明報記者 容婌維、林尚民

美聯分行高級分區營業經理黃麗貞表示，緻藍天上址原業主因計劃移民，去年10月起叫價1300萬元放售單位，議價後略減20萬元或約1.5%。

原業主2015年5月882.2萬元一手購入，持貨逾7年轉手，帳面獲利397.8萬元或約45%。事實上，本港樓市氣氛隨兩地通關好轉，中原地產高級分區營業董事柯勇表示，農曆新年長假前，本月上半月將軍澳已錄得197宗成交，較上月同期161宗增22%。他指出，區內帝景灣新錄5座中高層D室成交，單位實用540方呎，2房間隔，向西、望內園景，以930萬元易手，實呎17,222元。原業主2015年7月以717萬元一手購入，持貨7年半，帳面獲利213萬元或三成。

花姐回應：

不便回應姜濤私人事

港島樓有價有市，資料顯示，西環維壹一個中層C室，實用面積662方呎，2房1套間隔，本月初以1800萬元售出，實呎27,190元，屬市價水平，買家以姜濤 （KEUNG TO）作登記，與ViuTV旗下男團MIRROR「人氣王」姜濤相同，有機會為同一人。本報記者向其經理人「花姐」黃慧君查詢，她表示，與姜濤屬工作伙伴關係，私人事不知道太多，亦不方便就私人事作出回應。本報記者亦嘗試向姜濤查詢，惟暫未獲回覆。上述單位原業主則於2019年以近1700萬元購入，帳面獲利約100萬元或近6%。

春節前將軍澳交投旺

上半月逼200宗

憑《全民造星》一舉成名的姜濤，出道後曾表示，希望30歲前買兩層樓，一層自住，一層收租。原與家人居於銅鑼灣的姜濤，近年亦搬往筲箕灣，他當時在訪問時指，新居是租用作擺放物品，因舊居不夠大，而且每逢節日，銅鑼灣有很多人，有點不方便，人多的日子他會到新居住數天，當時他更指「如果是買的，我一定會跟大家講，是開心的事。」

雖然市場氣氛好轉，但市場再錄移民盤蝕讓個案。中原地產高級區域營業董事陳凱超表示，西灣河鯉景灣安翠閣中層E室，實用面積629方呎，3房1套間隔，望開揚公園景，原業主早前已移民，去年5月起叫價1258萬元放盤，及後累減203萬元或約16%，最新以1055萬元易手，實呎16,773元。

原業主2019年以1238萬元買入，持貨約4年，帳蝕183萬元或約15%；連使費料實蝕逾252萬元或約兩成離場。

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