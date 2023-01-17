凱樂苑未補價3房 5個月來首升破800萬

【明報專訊】未補價居屋做價隨大市回升，資料顯示，「居屋王」長沙灣凱樂苑D座低層01室，實用面積631方呎，3房間隔，新近以808萬元易手，屬屋苑相隔5個月再錄破800萬元成交，亦創屋苑未補價二手成交歷來第三高紀錄，實呎12,810元。原業主2019年10月418.36萬元向房委會一手購入，持貨逾3年，帳面獲利389.64萬元或約93%。凱樂苑最貴未補價二手成交於去年8月錄得，位於D座鳳凰樓層單位，同屬實用631方呎3房戶，成交價868萬元、實呎13,756元。
此外，將軍澳彩明苑過去3日連錄4宗未補價二手成交， 中原高級分區營業董事伍錦基表示，屋苑B座中層03室，實用506方呎，2房間隔，以438萬元未補價易手，實呎8656元。
原業主於2001年8月97.5萬元向房委會一手購入，帳面獲利340.5萬元或約3.5倍。另屋苑F座中層01室，實用面積650方呎，3房1套間隔，向西、望樓景，屬凶宅同層戶，以540萬元未補價易手，實呎8308元。
原業主2010年9月189.27萬元未補價購入，帳面獲利351萬元或約1.85倍。資料顯示，該單位一個同層戶於2020年，有一名男子從高處墮下身亡。
另外，房委會最新數據顯示，本月至今累錄51宗未補價資助房屋二手成交，較上月同期約88宗減少約42%。房委會同時公布上月資助房屋成交量修訂數字，上月全月錄537宗相關成交，屬2021年6月錄得877宗後，約一年半新高。去年全年則錄得2691宗未補價二手成交，按年減少約27%。