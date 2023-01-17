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一手上半月280宗成交 追平上月全月

【明報專訊】新盤交投於新春前保持活躍，綜合市場資訊，本月上半月整體一手成交累積錄約280宗，追平上月全月約280宗水平，市區特色戶更不乏大額成交，其中嘉華（0173）旗下已屆現樓的啟德嘉峯匯昨連售2伙，吸金逾9339萬元，位於1B座40樓及41樓A室，實用1798方呎4房設計，連411方呎平台和691方呎天台，連雙車位以7389.78萬元沽出，實呎4.11萬元，成交價創項目新高，買家成交期270日。

嘉峯匯連售兩伙吸9339萬

另嘉峯匯第1B座36樓C室，實用778方呎3房設計，成交價1950萬元，實呎2.5萬元，買家成交期120日。嘉華表示，嘉峯匯2019年底推售至今累沽998伙，連車位套現達120億元，現僅餘8伙待售。華懋旗下同樣已屆現樓的西半山大學閣，亦透過招標售出第1座1樓A室，實用1515方呎3房間隔連429方呎平台，成交價6800萬元，實呎4.48萬元；大學閣2021年10月推出至今累沽19伙，套現逾15.4億元。

Wetland Seasons Bay 3期

年廿九推售80伙

信置（0083）系樓盤亦售出兩伙、吸金逾4110萬元，其中與會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙I，售出第1座1樓B室，實用897方呎，3房間隔連191方呎平台，成交價2900萬元、實呎3.23萬元；另同系觀塘凱滙，售出第1座45樓實用592方呎L室2房戶，成交價1210.5萬元、實呎2.04萬元。

新界方面，億京大埔白石角海日灣，錄今年首宗一手成交，新售出Court B第1座2樓A室，實用877方呎3房間隔，透過招標以1331.4萬元售出、實呎1.51萬元，買家成交期105天。雖然新春長假臨近，但部分新盤上載新銷售安排，於假期前展開新一輪銷售，包括新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第3期，本周五新發售80伙（農曆年廿九）；另嘉里（0688）屯門掃管笏滿名山，同日推出1幢洋房招標。

另外，不少新盤提供新春優惠（見表），如佳寧娜（0126）旗下佳寧娜地產與宏達合作的深水埗佳悅，伙拍中原即日起至年1月31日（新春正月初十），經該行購入佳悅住宅單位的首5名買家，可獲贈日本旅遊禮券，每份價值1.36萬元。

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