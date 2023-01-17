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去年補地價415億跌8% 仍達歷史次高

【明報專訊】去年樓市調整，多個大型項目趁機完成補地價，綜合地政總署資料，去年全年補地價總額涉約414.81億元，按年雖跌約7.6%，但仍料為2021年約449億元後的歷史次高，並大幅高於2020年127.24億元及2019年158.43億元。

此外，去年全年共有84宗契約修訂、15宗換地個案及1宗地段增批個案，合共涉及100宗土地交易，其中36宗為不涉及補地價金額的技術性契約修訂，而在該100宗土地交易中，33宗來自港島、33宗來自九龍、34宗來自新界，有關數字並不包括小型屋宇個案。

去年最大額補地價項目，為九建（0034）2021年10月公布、但於去年1月才正式簽訂的牛池灣清水灣道35號項目，該地盤以96.58億元完成補地價，以項目最高可建樓面216.32萬方呎計，每方呎補價4464元。

上季151億補價 按季升6.4倍

另地政總署又公布，去年第四季共錄得22宗契約修訂及6宗換地個案，其中8宗為不涉及補地價金額的技術性契約修訂，另土地交易涉及地價收入則為150.843億元，較第三季逾20.29億元大幅增加約6.4倍，並為去年首季逾205億元後近三季新高。

去年第四季最矚目補地價項目，包括港鐵（0066）大嶼山小蠔灣車廠項目，港鐵去年11月底已與政府簽訂換地文件，項目涉逾86億元補地價，若連同港鐵早前公布，預計該公司需承擔約360億元的前期費用，合共最少446億元，以整個項目可建之私人住宅及商業物業總樓面逾926萬方呎計，每方呎樓面地價約4800元。項目第1期日前已推出招標，下月8日截標，項目總發展樓面逾131萬方呎，其中包括約124.54萬方呎住宅樓面，以及約6.74萬方呎商場樓面，發展商須一筆過支付12億元，另須負責興建部分平台、商場及車站設施，以及部分車廠設施等，其中商場部分將由港鐵保留，而發展商亦須就分紅比例提出建議作為決勝負關鍵。

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