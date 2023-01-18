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INNOVALE第3期年三十新一輪推113伙

【明報專訊】通關效應下，部分發展商趕於農曆年三十（21日）賣樓；恒地（0012）旗下、樓花期尚餘約半年的粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna（項目第3期），加推5號價單共108伙，並落實周六以先到先得形式推售。是次加推，實用面積192至672方呎、屬開放式至3房戶，維持最高7%折扣，折實價283.19萬至959.39萬元，整批折實均呎14,598元，而周六當天亦會推出5伙特色戶招標，即共推售113伙。

此外，包括ONE INNOVALE-Cabanna、啟德THE HENLEY系列在內的恒基營業（一）部負責銷售項目，新春期間最高送贈3.88萬元利市。

恒基營業（二）部亦公布，凡於1月21日至2月19日期間（即整個正月），購買旗下12個項目，包括港島東區THE HOLBORN、西半山CAINE HILL、大角嘴利奧坊系列等項目的買家，可獲1.28萬至5.88萬元不等新春利市。

碧桂園（2007）亦公布，本周六起購買九龍城瓏碧指定單位的首10名買家，可獲12.8萬至20.8萬元不等新春利市。

王祖藍2000萬元購海日灣3房戶

另一方面，藝人王祖藍向來鍾情大埔白石角，繼去年9月沽出逸瓏灣連花園特色戶後，在上月底斥資逾2000萬元購入同區海日灣一個3房戶。資料顯示，單位為海日灣第1座中層B室，屬實用面積1362方呎3房戶，上月底以2047.1萬元售出、實呎1.5萬元，登記買家為王祖藍（Wong Cho Lam），與藝人王祖藍中英文名相同，料為同一人。

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