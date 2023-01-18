新世界跑道區盤批建5幢住宅 涉57萬呎樓面

翻查資料，高銀金融（0530）於2018年11月以89.067億元作價，投得上述跑道區地皮，並於2020年5月獲批建4幢24層高分層住宅、3幢6層高低座分層住宅；地皮其後轉手至內房佳兆業（1638），並於2021年6月獲屋宇署獲准建6幢22至24層高的住宅大廈、2幢6至7層物業，其中一座7層高獨立大宅（single family building），物業實用樓面面積逾1.93萬方呎，若連同廚房、廁所等，估計發展商賣樓時計算的實用面積，料將逾2萬方呎，料為九龍、甚至全港面積最大屋苑式住宅單位。

地皮再於2021年11月由新世界伙遠展聯手購入，再度申請改圖則，當中獨立大宅已不在新獲批的方案中，但總樓面維持57.5萬方呎。

恒地羅便臣道項目

獲批建20層住宅

此外，恒地（0012）西半山羅便臣道94至100號，獲建1幢20層住宅大樓，另設兩層低層地下樓層，總樓面約6.07萬方呎。另透過併購發展、武夷集團旗下黃大仙鳴鳳街18至24號舊樓項目，獲准興建1幢18層高商住樓宇，可建總樓面約2.9萬方呎。

屋宇署去年11月批出13份建築圖則，包括8項住宅及商住發展、2項商業發展、1項工廠及工業發展、2項社區服務發展。

另屋宇署的資料顯示，去年11月只得一個小型項目動工，涉及單位187伙，為大角嘴洋松街62號Larchwood，較10月份的52伙大升近2.6倍，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，去年首11個月累積動工量只有8247伙，較上一年同期的18,778伙急挫56.1%，為近8年來的第二低水平，進度未如理想。