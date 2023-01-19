淘大本月交投超上月 部分成交價低位彈5%

黃又補充，淘大花園近期交投加快，業主議價空間收窄，以同類單位比較，部分成交價已較低位反彈3%至5%。

買家追價25萬買新葵芳花園

部分屋苑亦因減價盤減少，出現業主反價個案。中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，新葵芳花園D座低層8室，實用418方呎，2房間隔，附雅裝，原於去年11月底580萬元放盤，約十天後減至520萬元，其後業主因不甘被買家「壓價」而封盤，至近日再以560萬元放盤，並獲買家以銀行估價525萬元洽購，但因業主態度強硬，買家最終追價25萬元，以550萬元承接。原業主2012年334萬元購入，帳面獲利216萬元或65%。

天鑽兩房685萬沽 3年實蝕8%

不過，大埔半新盤天鑽再錄二手蝕讓個案。中原分行經理何偉雄表示，天鑽8座低層B室，實用457方呎，2房間隔，開放式廚房，望內園泳池景，以685萬元易手，實呎14,989元；原業主2019年11月707萬元一手購入，持貨逾3年，帳面已蝕22萬元或約3%；若連使費料實蝕逾55萬元或約8%。

煜明苑3房減價四成沽出

未補地價居屋亦錄蝕讓，中原分行經理黃仕斌表示，將軍澳煜明苑B座低層8室，實用651方呎，3房間隔，望山景，1年前以738萬元放盤，現大減288萬元或39%，以綠表價450萬元成交，實呎6912元。原業主2017年468萬元未補價購入，持貨快將6年，帳面蝕18萬元，若連使費料實蝕約40萬元或8.5%。