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信置新春前賣樓吸金逾11億

【明報專訊】新春前新盤交投仍然活躍，當中信置（0083）系樓盤2023年至今暫沽約29伙，吸金逾11.3億元，其中與會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙II，昨天連沽2伙，售出單位包括第2座30樓A室，實用1607方呎4房間隔、連751方呎平台特色戶，成交價高見7552.9萬元、實呎4.7萬元。

另一售出單位為第1座19樓A室，實用1536方呎4房戶，成交價亦達5298萬元、實呎3.44萬元；維港滙系列本月暫售約16伙。至於已屆現樓的SLIVERSANDS，昨日向傳媒開放全新現樓示範單位，位於2座3樓A室，實用面積1111方呎，3房1套間隔，最大亮點是擁有海星灣海景，目前接受準買家預約參觀。新地（0016）元朗Grand YOHO第2期，昨新一輪開賣10伙，全日沽6伙，本月至今累沽約17伙。

個別新界一手洋房亦錄大額成交，路勁（1098）已屆現樓的元朗錦田山水盈，透過招標售出2號屋，實用3200方呎連391方呎天台和981方呎花園等，成交價5496萬元、實呎1.71萬元，買家成交期1100日，但可提前入住，以及獲4.25%代繳稅項優惠。

EIGHT STAR STREET破悶局

市區方面，太古地產（1972）旗下已屆現樓的灣仔EIGHT STAR STREET，新售出3樓B室，實用470方呎2房標準戶，成交價1650.3萬元、實呎3.51萬元，為項目冰封5個月以來的首宗一手成交。萊蒙國際（3688）與俊和合作、已屆現樓的窩打老道128 WATERLOO，則提供新春優惠，凡於3月15日或之前入市買家，發展商將代買家繳付從價印花稅，上限為樓價3.75%。

綜合市場資訊，本月至今整體一手成交累積錄約310宗，比上月全月約280宗增約一成。

另市場消息指，恒大（3333）已屆現樓的屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣，發信通知業主，項目將於今年7月底改名為緹岸，英文名Emerald Bay將改為Ocean Camino。

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