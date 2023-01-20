港大斥4800萬 入市統一中心單位

【明報專訊】雖然甲級寫字樓身價備受疫情等因素影響，但仍不乏用家承接。資料顯示，金鐘統一中心6樓01室，本月初由餐飲公司聘珍樓以4800萬元售出，買家為香港大學。是次港大購入的統一中心單位，面積約2300方呎，以成交價4800萬元計，呎價約2.09萬元。雖然港大去年退租統一中心34樓全層逾2萬方呎樓面，但仍一直保留6樓部分樓層。