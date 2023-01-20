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港大斥4800萬 入市統一中心單位

【明報專訊】雖然甲級寫字樓身價備受疫情等因素影響，但仍不乏用家承接。資料顯示，金鐘統一中心6樓01室，本月初由餐飲公司聘珍樓以4800萬元售出，買家為香港大學。是次港大購入的統一中心單位，面積約2300方呎，以成交價4800萬元計，呎價約2.09萬元。雖然港大去年退租統一中心34樓全層逾2萬方呎樓面，但仍一直保留6樓部分樓層。

03年6104萬購同層2.9萬呎

資料顯示，港大早在2003年曾以約6104萬元向聘珍樓購入統一中心6樓02A及02B室，面積約29,110方呎，當時呎價僅約2100元水平。

另外，仲量聯行《香港地產市場觀察》報告指出，由於年底租賃活動有限，整體甲級寫字樓市場上月錄116,900方呎負吸納量，加上新供應推高整體空置率，令上月整體市場租金按月進一步下跌0.4%，今年則下跌3.7%。仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷表示，本港與內地通關將為本港經濟帶來正面影響，預期對香港寫字樓市場的正面影響於今年下半年將更顯著。

柯為湘兒子中環舊樓申強拍

中原（工商舖）工商部高級分區營業董事陳劍雄表示，觀塘大業街33號多層樓面推出招租，當中2樓及3樓為特選樓層，面積分別約14,100方呎及約14,500方呎，意向呎租約11元，較早前叫價減幅約35%，涉及月租約15.5萬元起。

另土地審裁處顯示，該處接獲今年首宗強拍申請，九建（0034）執行董事、公司主席柯為湘兒子柯沛鈞最新就中環歌賦街35至39A號舊樓入紙申請強拍，物業佔地4917方呎，現為一幢4層高商住物業，於1958年落成，申請人已持有項目約80%業權，尚餘4個住宅單位及兩個舖位未收購，物業最新估值逾2.146億元。

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