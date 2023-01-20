moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

世邦魏理仕：香港重登亞太區投資目的地第5位

【明報專訊】隨着不少經濟體繼續加息以應對通脹，加上投資者對世界各地經濟衰退的擔憂增加，世邦魏理仕最新發表《2023年亞太區投資者意向調查》指出，亞太地區投資者更趨謹慎，2023年淨購買意向轉弱，大多數投資者均採取觀望態度，不過香港就自2020年後，再次重登亞太投資目的地第5位，首四位依次為東京、新加坡、胡志明市及悉尼。

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，隨着與內地通關及市場出現更合理的資產價值，投資者留意到香港市場特別具有吸引力，但受持續加息及擔心經濟衰退影響，亞太地區投資者表現出自2019年以來最弱的淨購買意向，香港投資者購買意向亦為區內最疲弱。

預計港樓價上半年見底

另外，世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，由於持續加息、股市下行及潛在的經濟衰退，投資者正採取謹慎的態度，正當香港逐步穩健復蘇，預計今年下半年整體投資活動將加速，而工業、物流及零售物業為投資者的首選。

至於住宅方面，該行預計，息口將在今年下半年達到頂峰，隨着加息趨向穩定，預計更多住宅買家入市，而通關令來自內地的買家回歸香港市場，將提振整體樓市氣氛，交易量回升，支持樓價，故認為樓市正處於轉勢中，預期樓價或最快可於今年首季至次季見底，上半年交易量亦會因去年基數低而出現反彈。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款