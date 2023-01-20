世邦魏理仕：香港重登亞太區投資目的地第5位

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，隨着與內地通關及市場出現更合理的資產價值，投資者留意到香港市場特別具有吸引力，但受持續加息及擔心經濟衰退影響，亞太地區投資者表現出自2019年以來最弱的淨購買意向，香港投資者購買意向亦為區內最疲弱。

預計港樓價上半年見底

另外，世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，由於持續加息、股市下行及潛在的經濟衰退，投資者正採取謹慎的態度，正當香港逐步穩健復蘇，預計今年下半年整體投資活動將加速，而工業、物流及零售物業為投資者的首選。

至於住宅方面，該行預計，息口將在今年下半年達到頂峰，隨着加息趨向穩定，預計更多住宅買家入市，而通關令來自內地的買家回歸香港市場，將提振整體樓市氣氛，交易量回升，支持樓價，故認為樓市正處於轉勢中，預期樓價或最快可於今年首季至次季見底，上半年交易量亦會因去年基數低而出現反彈。