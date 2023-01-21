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內地專才付257萬辣稅買東堤灣畔 855萬購3房戶 東涌本月40宗成交超上月

【明報專訊】受通關帶動，市場漸見內地買家入市，繼將軍澳日出康城領都及緻藍天先後錄得內地客付辣稅入市個案後，新近有內地專才以855萬元購入東涌東堤灣畔一個3房戶，需付約257萬元辣稅。不過，由於有指該名內地人有意在港長期發展，不排除在獲得永久居民身分後，可退回部分稅款。此外，東涌本月二手交投亦回升，本月新春前已錄40宗成交，超過上月全月成交量。

明報記者 林尚民

利嘉閣地產分行經理劉景駿表示，上述單位為東堤灣畔9座中層G室，實用821方呎，3房1套間隔，望海景，以855萬元售出，實呎10,414元，屬市價水平。買家為內地專才，受通關等利好消息帶動，雖然入市需要繳付30%、即約257萬元辣稅，但由於有意在港長期發展，更看好本港樓市前景，於是決定在港置業。

上址原業主1999年約330.6萬元一手購入，持貨近24年，帳面獲利約524.4萬元或約1.6倍。

中原地產市務經理黃宏超表示，東涌區本月至今累錄40宗二手成交，已較上月全月多出3宗，當中昇薈8座高層B室，實用面積1033方呎，3房套房連儲物套房間隔，原業主減價30萬元或2.6%後，以1130萬元成交，實呎10,939元。原業主2013年789萬元一手買入，持貨逾9年，帳面獲利341萬元或43%。

敦皓3房3850萬沽 7年升值一成

另農曆新年前，二手市場錄得不少大額豪宅成交，其中以往屢錄蝕讓的西半山敦皓錄得罕見獲利個案。中原地產高級分區營業經理黃雪飛透露，敦皓中層A室，實用面積1235方呎，3房1套連工人套房、向山景，新近以3850萬元易手，實呎31,174元；原業主2016年3507萬元一手買入，持貨約7年，帳面獲利343萬元或近10%。

比墅銀主盤12年貶值17%

至於一直屢錄二手蝕讓的大埔比華利山別墅，再錄銀主盤易手個案。中原分行經理陳偉釗表示，通關後樓市轉旺，不少買家趕緊於農曆新年前入市，比華利山別墅三期富匯半島溫莎道雙號屋，實用面積2565方呎，以銀主盤方式放盤，開價約2700萬元，雙方議價後以2500萬元沽出，實呎9747元。買家為同區分支家庭客，購入單位作自住。原業主2011年以約3000萬元購入，其後淪為銀主盤，12年帳面貶值約500萬元或17%。

雖然二手交投加快，但部分屋苑仍錄低價成交，香港置業高級聯席董事曾金強表示，馬灣珀麗灣10座低層F室，實用面積531方呎，2房間隔，望園景，新近以508萬元易手，實呎9,567元，跌穿1萬元，重返2017年水平。原業主2009年6月以約199萬元購入，帳面獲利約309萬元，單位升值約1.5倍。

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