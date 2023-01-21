虎年CCL樓價指數跌15%

連升三周後微跌0.23%

據以往統計，虎年樓價往往較大波動，兔年樓價走勢較平穩；當中1998年、2010年虎年CCL，分別跌20.98%及升18.47%；1999年、2011年兔年CCL分別跌3.32%及升4.32%。黃續稱，展望新春後季節性旺市來臨，CCL料重上160點，現時僅相差2.13點或1.33%。

反映大型屋苑樓價的CCL Mass報158.14點，按周跌0.13%；CCL（中小型單位）報156.47點，按周跌0.07%；上述兩項指數，皆連升3周後回軟。另CCL（大型單位）報164.84點，按周跌0.92%。

中原料新春後重上160點

分區方面，港島CCL Mass報161.34點，按周升1.50%，連升4周共3.69%；九龍CCL Mass報151.60點，按周跌1.26%，終止3周連升。至於新界，新界西CCL Mass報147.28點，按周升0.62%，連升2周共1.60%；新界東CCL Mass報168.20點，按周跌1.31%，連跌2周共1.88%。

另據利嘉閣統計，全港50個指標屋苑，今明兩天周末共錄960組客戶預約睇樓（即年三十和大年初一），按周減28.6%，終止4周連升，但預計新春後經濟活動逐步復常，樓市可望迎來小陽春。