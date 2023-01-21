恒地年終無休賣樓 新春後推兩現樓盤

利奧坊系列共推18伙

恒基物業營業（二）部總經理韓家輝指出，利奧坊•壹隅年初四發售的12伙，屬1房和2房戶，折實價574萬元起；利奧坊‧曦岸年初六發售的6伙，同屬1房和2房戶，折實價658萬元起。

綜合市場資訊，1月至今整體一手成交累錄約350宗，比上月全月錄約280宗增25%，而且不乏大額成交。

其中，嘉里（0683）旗下已屆現樓的屯門掃管笏滿名山，新售出山庭3號屋，為項目最後1幢待售洋房；成交紀錄冊顯示，成交價7163萬元，洋房實用面積為2865方呎連花園和車位等，實呎2.5萬元，買家成交期738日但可提前入住。

滿名山最後一幢洋房7163萬沽

華潤置地（海外）及保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟連錄成交，新售出第8座17樓A室，實用面積1525方呎3房戶，連車位以5265萬元成交、實呎3.45萬元，買家成交期180日；澐璟去年底開售至今累售40伙，吸金逾20.5億元。

新地（0016）旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，昨日開展新一輪銷售推出80伙1房至3房單位，沽出約16伙；而同系元朗錦田PARK YOHO Bologna，透過招標以1236.68萬元，售出第8B座17樓B室，實用面積694方呎3房連天台特色戶、實呎1.78萬元。

另外，南豐旗下已屆現樓的將軍澳日出康城LP10，新錄3宗撻大訂，單位實用面積553至866方呎，2021年以876萬至1698萬餘元售出，買家皆撻大訂，料遭沒收10%訂金涉約87萬至169萬餘元，3宗涉殺訂總額逾345萬元。