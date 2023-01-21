moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

恒地年終無休賣樓 新春後推兩現樓盤

【明報專訊】新春節慶氣氛濃，但恒地（0012）秉承年終無休慣例，除粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna今日年三十，新一輪發售118伙外（5伙招標），同系大角嘴利奧坊系列亦上載新銷售安排，敲定年初四（1月25日）、年初六（1月27日），合共發售18伙；而同系已屆現樓的港島鴨脷洲逸南、堅道CAINE HILL，皆計劃新春後以現樓形式重推。

利奧坊系列共推18伙

恒基物業營業（二）部總經理韓家輝指出，利奧坊•壹隅年初四發售的12伙，屬1房和2房戶，折實價574萬元起；利奧坊‧曦岸年初六發售的6伙，同屬1房和2房戶，折實價658萬元起。

綜合市場資訊，1月至今整體一手成交累錄約350宗，比上月全月錄約280宗增25%，而且不乏大額成交。

其中，嘉里（0683）旗下已屆現樓的屯門掃管笏滿名山，新售出山庭3號屋，為項目最後1幢待售洋房；成交紀錄冊顯示，成交價7163萬元，洋房實用面積為2865方呎連花園和車位等，實呎2.5萬元，買家成交期738日但可提前入住。

滿名山最後一幢洋房7163萬沽

華潤置地（海外）及保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟連錄成交，新售出第8座17樓A室，實用面積1525方呎3房戶，連車位以5265萬元成交、實呎3.45萬元，買家成交期180日；澐璟去年底開售至今累售40伙，吸金逾20.5億元。

新地（0016）旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，昨日開展新一輪銷售推出80伙1房至3房單位，沽出約16伙；而同系元朗錦田PARK YOHO Bologna，透過招標以1236.68萬元，售出第8B座17樓B室，實用面積694方呎3房連天台特色戶、實呎1.78萬元。

另外，南豐旗下已屆現樓的將軍澳日出康城LP10，新錄3宗撻大訂，單位實用面積553至866方呎，2021年以876萬至1698萬餘元售出，買家皆撻大訂，料遭沒收10%訂金涉約87萬至169萬餘元，3宗涉殺訂總額逾345萬元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款