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銷監局去年136宗投訴升2.4倍 創新高

【明報專訊】去年樓市調整，新盤推盤量及成交宗數亦有所回落，不過，據一手銷監局最新公布，該局去年全年共錄得1007宗查詢，按年上升3.3%，期內接獲136宗投訴，較2021年大升2.4倍，更創下一手新例自2013年實施以來的新高。

近七成涉失實陳述

投訴類別中，以「失實陳述及/或傳布虛假或具誤導資料」佔最多，共涉及94宗相關投訴，按年增加22.5倍，並創新例後最多，佔去年全部投訴數字的69%，另「其他」一項有20宗，有關「售樓說明書」投訴則有9宗，按年升80%。另該局去年全年已採取檢控行動的控罪數目有10宗，較2021年6宗多67%，當中8項成功檢控，餘下兩項仍在處理，而該10宗控罪，主要涉及兩個發展項目。

另方面，兔年將至，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中原地產住宅部分分行年初一照常營業，全年無休，全線住宅分行將於大年初二啟市。他又指，由即日起至1月29日，中原地產住宅部營業員，凡促成任何物業（不包括車位）買賣成交，可獲500元開單利市，已準備利市資金25萬元。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明亦指出，新春期間全港各區指定分行「全年無休」，照常營業分行數目較往年多，並於大年初一及大年初二照常營業，全線住宅部分於大年初三啟市，另集團由即日起至大年初十派發開單利市，大年初一至大年初三期間買賣開單利市更達1000元，並已先預留35萬元用作派發。

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