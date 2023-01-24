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蔚藍灣畔1238萬沽 3年實蝕233萬

【明報專訊】市場憧憬本港對外通關後，可刺激本港樓市，惟個別業主仍不看好後市，選擇蝕讓或低市價出售物業。中原地產分行經理黃仕斌表示，將軍澳蔚藍灣畔最新錄蝕讓成交，有關單位為1座中層D室，實用面積849方呎，3房連套房間隔，向西南望市景，原業主早前以1600萬元放售，議價後減價362萬元或約23%，以1238萬元易手，折合實呎約14,582元。

原業主2019年4月以1,418萬元購入，持貨逾3年，帳面蝕180萬元或13%離場，計算印花稅等交易雜費，實際蝕逾233萬元或16%。

新香港人605萬入市映灣園

另外，新香港人在通關效應下，決定由租轉買，入市東涌映灣園。利嘉閣地產分行經理劉景駿表示，有關單位為11座中層F室，屬實用面積563方呎兩房戶，成交價605萬元，實呎10,746元，成交價略低於市價。

他透露，買家是新香港人，租住外區屋苑，近日取得香港永久居民身分證後，有感東涌區往返機場及內地方便，遂到東涌睇樓，心儀上述映灣園單位，原業主見準買家具誠意，加上早年以低價購入物業，願以略低於市價出售。原業主2009年以約241萬元購入，持貨逾13年，帳面獲利364萬元或1.5倍。

荃灣麗城花園錄兔年首宗成交，美聯物業市務經理陳偉明表示，有關單位為3期5座極高層F室，實用面積786方呎，屬3房連士多房間隔，向東南享海景，附設企理裝修，原業主早前以1000萬元放售，獲區內分支家庭垂青，議價後減價32萬元或3.2%，在農曆新年以968萬元成交，折合實用呎價12,316元。

原業主在1996年以373萬元購入麗城花園單位，持貨逾26年，帳面獲利595萬元，期內物業升值約1.6倍。

Cabanna兔年開齋 售出3伙

新盤市場方面，在通關效應下，多個新盤已「開齋」，一手市場在兔年首兩天已錄得約6宗成交，其中恒地（0012）旗下粉嶺北ONE INNOVALE - Cabanna錄3宗成交，其中售出的一伙為D座11樓1室，實用面積458方呎，屬3房間隔，成交價724.37萬元，實呎15,816元。

另信置（0083）與中電（0002）合作發展的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，則在大年初一連環錄2宗大額成交，單日吸金1.78億元。

ST. GEORGE'S吸金1.8億

售出的單位為1座6樓A室，實用面積2140方呎，四房雙套間隔，成交價9780萬元，實用呎價45,701元；另一伙則是1座6樓B室，實用面積1841方呎，三房雙套間隔，成交價8020萬元，實呎43,563元。

據悉，何文田ST. GEORGE'S MANSIONS今年已售出8伙，共涉近7.6億元，而項目自2020年8月開售至今，累售26伙，當中5伙為特色戶，套現逾32億元。

[香港地產]

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