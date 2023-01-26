緹山花園特色戶7068萬沽 呎價逾4萬

新春4日新盤20成交 恒地佔12宗

綜合市場資訊，過去4日新春大年初一至初四（1月22至25日），新盤市場累積錄約20宗成交，當中恒地（0012）旗下粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna、大角嘴利奧坊‧壹隅，過去4日共售出至少12伙。總括2023年1月迄今，整體一手成交已增至逾400宗，比上月全月錄約280宗已增逾四成。

利嘉閣研究部主管陳海潮稱，綜合土地註冊處數據，截至今年1月18日，壬寅虎年（2022年2月1日至2023年1月21日）全港整體物業暫錄56,701宗買賣登記，涉總值約5667.43億元，預測虎年全年登記量最終為57,150宗、涉5698億元，料較辛丑牛年（2021年2月12日至2022年1月31日）錄92,120宗、涉8876.76億元，分別挫38%及36%；登記量連升兩年後急跌，是自丙子鼠年（1996年）有紀錄以來新低。

虎年整體物業買賣挫近四成

回顧各類物業，以一手住宅表現最差；總結虎年，截至1月18日止，共錄一手住宅登記10,521宗，較牛年錄18,193宗挫42%；成交總值比對牛年瀉56%，僅錄1044.40億元；不過，陳海潮估計，在通關效應下，預期兔年年底，整體物業買賣登記料升逾三成重上75,900宗，涉金額料達7580億元。