moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

新地15商場新春營業額飈三成

【明報專訊】受惠於本港與內地通關，加上農曆新年消費旺季，今年多個商場均「丁財兩旺」；新地（0016）執行董事馮秀炎表示，集團旗下15個大型商場新春黃金檔期（1月19日至25日共7天） ，人流按年升25%、生意額按年升約30%。

馮續稱，15個主要商場包括觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣WWWTC世貿中心、尖沙嘴新太陽廣場等，受惠通關效應，商場接待不少來自廣東省的旅客，預計全面通關後，位於傳統旅遊區的商場如新太陽廣場，旅客比例可達五成，而坐落於商業地段的apm商場，旅客比例亦達一成。她總結，今年新春15個大型商場人流按年升25%，生意額按年升約30%，部分中式餐廳營業額已回復至疫前水平。

海味健康食品商戶最受內地客歡迎

另新地代理董事鍾秀蓮表示，同系12個大型商場，包括將軍澳東港城、北角匯、上水廣場等，在1月21日至1月25日（農曆年三十至年初四）5天連假期間，營業額按年升25%，人流增加20%。

新地代理租務副總經理孫雅茵稱，事隔3年後內地人士可以到香港探親及消費，新春節日氣氛較往年濃，旗下屯門V City、南昌站V Walk商場，人流及生意額按年增長分別15%及13%，當中海味、健康食品類別商戶，最受內地客歡迎。此外，沙田新城市廣場新春期間人流、生意額，均按年錄得雙位數增幅。

希慎商場銷售額按年增一成

此外，「銅鑼灣大地主」希慎（0014）一眾高層，包括希慎興業主席利蘊蓮、希慎興業執行董事及首席營運總監呂幹威等，昨日出席旗下銅鑼灣利園一期醒獅表演；呂幹威表示，連同農曆新年期間及之前歲晚，集團旗下商場銷售額按年錄約10%增長，集團正期待本港經濟全面復常。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款