moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

十大屋苑新春5天錄18宗成交 17年最旺

【明報專訊】通關效應剌激下，今個農曆新年長假期，二手交投回升。據中原地產統計，十大屋苑自年三十晚至大年初四5日長周末（1月21日至25日），合共錄得18宗二手買賣，為2006年有紀錄以來最旺新春假期；不過，二手市場仍然不乏蝕讓及低價成交，新界東「上車樂園」沙田第一城，新春假期就錄蝕讓成交，一個兩房單位以518萬元易手，原業主持貨3年半料實蝕讓11%。

第一城兩房業主料損手逾一成

美聯助理聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城第37座中層D室，實用304方呎2房單位，以518萬元易手、實呎17,039元；原業主2019年中以553萬元購入，持貨約3年半，現帳面虧蝕35萬元或逾6%，若連使費計，料有機會實蝕約62萬元或約11%。

何文田兩半新盤豪宅同錄蝕讓

另外，九龍兩個新晉分層豪宅同現蝕讓成交，市場消息稱，何文田半新盤ONE HOMANTIN第5座地下連花園特色戶，實用837方呎連413方呎花園、3房1套間隔，連車位以1928萬元售出，實呎23,035元；原業主2016年9月以1833萬元購入，再以300萬元購入車位，即合共斥資2133萬元，帳面蝕205萬元或9.6%，若連使費計，料有機會實蝕約362萬元或約17%。

市場消息稱，何文田同區皓畋第7座中層C室，實用679方呎2房連工人房間隔，以1460萬元成交，實呎21,502元；原業主2017年12月以1836萬元一手購入，帳面蝕約376萬元或20%，如連使費計，料有機會實蝕約460萬元或約25%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款