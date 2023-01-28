華懋今年推三盤涉逾千伙 瑜一成重頭戲

瑜一涉844伙 1A及1B期已批預售

華懋集團銷售總監封海倫指，今年推出的3個全新盤，包括涉844伙的港鐵何文田站瑜一、涉約200伙長沙灣東京街項目，以及涉約118伙的港島南區薄扶林域多利道項目。可留意是，瑜一分為第1A、1B和1C期，其中單位數量共涉630伙的第1A、1B期，早前已獲批預售；而涉214伙的第1C期則尚待批預售樓花同意書。

市况方面，綜合市場資訊，本月至今整體新盤成交累錄約430宗，其中信置（0083）系樓盤沽約41伙，吸金15.8億元；旗下已屆現樓的何文田嘉道理道豪宅ST.GEORGE'S MANSIONS，新售出1伙三房戶，為2座19樓B室，實用1868方呎3房雙套戶，成交價9388萬元，實呎5.02萬元。

永光苑4500萬沽 破5個月冰封

部分較「冷門」的市區一手餘貨亦錄成交。永光牽頭、已屆現樓的跑馬地永光苑，以4500萬元售出33樓特色戶，實用1273方呎4房設計連822方呎天台，實呎3.53萬元，買家成交期90日，為項目5個月來首宗一手成交。

Wetland Seasons Bay第2期售1伙

新地（0016）旗下已屆現樓的天水圍Wetland Seasons Bay第2期，透過招標售出別墅RV8 地下A室，實用1158方呎5房間隔連896方呎花園，成交價1691.8萬元、實呎1.46萬元。市况雖好轉，惟新世界（0017）正重建的大圍站柏傲莊III，踏入兔年後，新增4宗買家取消交易，有關單位於2021年6月成交，成交價由755萬至1023萬餘元，4伙涉總值逾3738萬元；項目自2021年8月迄今，累錄約424宗同類取消交易，佔已售單位總數約845伙的50%，涉銷售總額約65.4億元。

[香港地產]