十大屋苑周末預約睇樓量升逾四成

荃灣本月錄130宗成交 兩個月最旺

本月各區二手交投暢旺，荃灣區本月累錄約130宗二手成交，創近兩個月新高，剛過去農曆新年長假錄約18宗，惟當中不乏「明賺暗蝕」個案。

中原地產分行經理林恩信表示，荃灣翠豐臺1座中層D室，實用面積532方呎，3房間隔，以689萬元易手，實呎12,951元。原業主2017年5月以675萬元買入，帳面獲利14萬元或約2%；若連使費計料明賺暗蝕逾24.9萬元或約3.6%。

個別屋苑做價回升，市場最新有於2019年高位入市新盤的業主帳面獲利離場，屬近期罕見。美聯物業助理區域經理楊浩然表示，大埔白石角半新盤朗濤，新錄8A座中層D室成交，單位實用766方呎，2房1套間隔，以1080萬元易手，實呎14,099元。原業主於2019年以981.6萬元一手購入，持貨近4年，帳面獲利98.4萬元或約一成。

聚賢居今年開齋 3房4年實蝕18%

不過，普遍屋苑樓價仍維持去年底低水平，市區屋苑再有業主蝕讓離場。美聯物業高級營業董事楊宜貞表示，上環聚賢居錄得今年首宗成交，為屋苑1座高層F室，實用面積631方呎，3房間隔，最新以1398萬元易手、實呎22,155元。原業主2019年1600萬元購入，帳蝕202萬元或約13%；連使費計料實蝕逾291萬元或約18%離場。

[香港地產]