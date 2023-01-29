太古城2房連天台戶1120萬易手

錢續稱，原業主2006年3月份以約370萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利750萬元，物業升值約2.03倍。據悉，太古城本月暫錄得36宗成交，較上月全月的26宗，已多出10宗或38%。

聽濤雅苑3房1450萬沽

另馬鞍山聽濤雅苑亦錄逾千萬成交，中原地產分區營業經理陳鴻霆表示，聽濤雅苑本月暫錄4宗成交，最新的成交為1座高層F室，實用面積1025方呎，3房連套房及儲物房間隔，原業主早前以1580萬元開價，獲準買家垂青，買家雙方議價後減價130萬元或8%、以1450萬元易手，實呎14,146元。

陳續稱，原業主2007年以635萬元購入單位，持貨約16年，帳面獲利815萬元離場，單位期內升值約1.28倍。

128 WATERLOO 4房實呎27623元

一手市場仍以銷售貨尾單位為主，昨日共錄得近20宗成交，其中由萊蒙國際（3688）與俊和合作發展的窩打老道128 WATERLOO，昨日以招標形式，售出15樓H室，屬四房雙套連儲物室間隔，實用面積1258方呎，成交價3475萬元，實呎27,623元。資料顯示，連同上述售出單位，項目本月至今共售出4伙大戶，套現逾1.3億元，現尚餘1伙四房戶待售。據悉，128 WATERLOO自2020年10月開售至今，累售48伙，佔全盤110伙的44%，連同車位銷售共套現約11.2億元。

此外，香港置業統計土地註冊處最新資料顯示，截至本月26日，整體住宅物業（包括一手私宅，二手住宅，但撇除一手公營房屋）錄2992宗註冊，較去年12月同期的2337宗增加約28%，鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，今年1月註冊個案一般主要反映去年12月市况。

香港置業研究部董事王品弟表示，一手、二手註冊量明顯增加，以一手私宅按月增幅較大，本月暫錄265宗一手註冊，較去年12月同期的195宗增加約35.9%；二手住宅註冊量方面，本月暫錄2727宗註冊，較去年12月同期的2142宗增加約27.3%，其中新界區註冊量按月增幅最多，本月暫錄1565宗註冊，較去年12月同期的1139宗，增加約37.4%，九龍區及港島區分別暫錄733宗及429宗，兩區均較去年12月同期升約16%。

[香港地產]